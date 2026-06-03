В акимате уверяют, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Три дня непрекращающихся дождей вновь обнажили одну из самых болезненных проблем Атырау - отсутствие эффективной системы ливневой канализации. Городские улицы ушли под воду настолько, что автомобили здесь уже не едут, а буквально плывут, словно корабли.

Социальные сети заполонили видео затопленных улиц, заглохших автомобилей и водителей, пытающихся преодолеть огромные лужи. Пользователи в шутку называют Атырау "новой Венецией", однако самим горожанам сейчас не до смеха.

В акимате уверяют, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. По официальной информации, круглосуточно ведутся работы по откачке воды и очистке территорий после сильных осадков. Работы проводятся на основных магистралях, в арычной сети, возле социальных объектов, а также по обращениям жителей, поступающим через контакт-центр "109" и Telegram-приемную акимата области.

Для ликвидации последствий подтопления задействовано 26 единиц вакуумной техники. По данным властей, за сутки было откачано и вывезено более тысячи кубометров дождевой воды. Также ведется привлечение дополнительной спецтехники.

Однако жители города и общественные активисты рисуют совершенно иную картину. В социальных сетях появились кадры, на которых коммунальная техника простаивает без работы, в то время как десятки улиц продолжают оставаться под водой.

По словам горожан, внимание уделяется преимущественно центральным дорогам, тогда как многие внутриквартальные улицы и жилые массивы буквально утопают.

Особое беспокойство у водителей вызывают скрытые под водой выбоины и провалы. Автомобилисты жалуются на поврежденные подвески и колеса и задаются вполне закономерным вопросом: кто будет отвечать за ущерб, если дорожные дефекты невозможно увидеть под толщей воды?

Между тем синоптики не спешат радовать жителей региона. По прогнозам, дожди в Атырау могут продолжиться и в ближайшие дни. Если осадки не прекратятся, горожанам придется и дальше испытывать на прочность не только свои автомобили, но и городскую инфраструктуру. Пока же многие улицы областного центра больше напоминают каналы, чем дороги.

Сакен Омаров