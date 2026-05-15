В аэропорту Денвера в США пассажирский самолёт Frontier Airlines во время взлёта сбил человека, оказавшегося на взлётно-посадочной полосе.

После столкновения он попал в двигатель, что вызвало возгорание, передает МойГород со ссылкой на LAD Bible.

Инцидент произошёл вечером 8 мая. На борту находилось более 200 пассажиров. После происшествия самолёт экстренно остановили, а всех людей эвакуировали. Сообщается, что пассажиры и экипаж выжили, однако несколько человек получили незначительные травмы и были доставлены в больницу.

В аэропорту подтвердили, что погибший проник на взлётную полосу, перелез через ограждение. По предварительным данным, он не являлся сотрудником аэропорта, его личность пока не установлена.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, как человек находится на полосе незадолго до столкновения с самолётом.

Генеральный директор аэропорта Фил Вашингтон заявил, что происшествие расследуют несколько ведомств. Он также отметил, что пока остаётся много вопросов о том, как человек смог попасть в зону взлёта.

«Это ужасная трагедия, которую можно было предотвратить. Она задела многих людей из-за действий одного человека, который, вероятно, незаконно проник на территорию аэропорта и погиб», — сказал он.

Один из пассажиров рассказал New York Post, что после взрыва двигателя на борту началась паника.

«Когда двигатель взорвался, я подумал: "Боже, мы все погибнем". Люди кричали, дети плакали. Это было ужасно», — отметил он.

Расследование продолжается.