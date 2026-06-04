В летний период риск распространения заболевания возрастает.

С начала года в Атырауской области зарегистрировано 169 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ). Как сообщает региональная служба коммуникаций, абсолютное большинство заболевших - 97% - это дети в возрасте до 14 лет.

Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости снизился на 49,1%, расслабляться рано. Специалисты предупреждают: с наступлением летнего периода риск распространения ОКИ традиционно возрастает.

Наргуль Гайнетова, заведующая отделением семейного здоровья городской поликлиники №2, напомнила о главных симптомах, при которых нужно срочно обратиться к врачу:

Повышение температуры тела;

Боли в животе, тошнота и рвота;

Диарея;

Общая слабость.

– При появлении указанных симптомов в первые дни рекомендуется восполнять потерю жидкости в организме, употребляя больше воды и регидратационные растворы. Если симптомы усиливаются, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это заболевание может привести к обезвоживанию организма, а в случае осложнений – негативно сказаться на работе нервной системы и других внутренних органов, – отметила Наргуль Гайнетова.

Поскольку заболевание часто встречается среди детей, родителям рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, не употреблять продукты сомнительного качества и следить за чистотой питьевой воды. Особенно в летний период специалисты советуют не покупать детям готовую к употреблению пищу в магазинах, а также внимательно проверять сроки годности и условия хранения продуктов.

Специальной вакцины против всех видов острых кишечных инфекций не существует. Однако имеется вакцина, защищающая от ротавирусной инфекции. Она вводится детям в раннем возрасте и помогает предотвратить тяжелые формы заболевания.

Симптомы острых кишечных инфекций могут быть схожи с признаками других опасных инфекционных заболеваний, среди которых ботулизм, сальмонеллез, шигеллез, ротавирусная и норовирусная инфекции.