Пожар произошёл 3 июня.

В Атырау в микрорайоне Авангард на территории парка развлечений "Керемет" произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил карусель и деревянный аттракцион "Комната страха".

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, к моменту прибытия первых пожарных расчетов деревянные конструкции и развлекательные объекты уже были полностью охвачены пламенем.

-Пожар быстро распространялся из-за большого количества деревянных конструкций и других горючих материалов, - подчеркнули в ведомстве.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС, возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать. Пожарные не допустили перекидывания огня на соседние строения и объекты парка.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Сакен Омаров