Спасатели проникли в задымленную квартиру через окно.

В Уральске сотрудники МЧС предотвратили возможную трагедию. Из квартиры, где едва не начался пожар, спасли пожилую женщину с инвалидностью, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Кердери. В одной из квартир на первом этаже на плите подгорела еда, из-за чего помещение мгновенно заволокло едким дымом. Ситуация осложнялась тем, что входная дверь была заперта.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС среагировали оперативно. Чтобы не терять драгоценные минуты на вскрытие двери, спасатели проникли в задымленную квартиру через окно.

Из квартиры экстренно эвакуировали находившуюся там пожилую женщину. Пострадавшую сразу передали бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, всё обошлось, госпитализация пенсионерке не потребовалась.