Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа.

Кредитный отчет — это ваше финансовое "резюме". В этом официальном документе хранится вся информация о ваших займах, кредитах и, главное, о том, насколько вовремя вы их гасили.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию рынка, история начинает формироваться с первого же оформленного кредита. Именно на нее смотрят банки и МФО, когда решают, одобрять ли вам новую заявку. Хорошая кредитная история - это не просто одобрение без лишних вопросов, но и шанс получить сниженную процентную ставку.

Как проверить свою кредитную историю бесплатно?

По закону каждый гражданин Казахстана может один раз в календарный год получить персональный кредитный отчет совершенно бесплатно. Если отчет понадобится повторно в течение того же года, услуга станет платной.

Где можно заказать отчет:

Онлайн: На портале eGov.kz, а также через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро (ПКБ).

Офлайн: В любом отделении ЦОН, филиалах «Казпочты» или в офисе ПКБ.

Альтернатива: Через Государственное кредитное бюро (ГКБ).

Что делать, если в отчете ошибка?

Ошибки случаются: например, вы полностью закрыли долг, а в системе он все еще висит как активный или просроченный.

Обратитесь в банк или МФО, которые выдавали кредит. Напишите заявление и прикрепите документы, подтверждающие закрытие долга (квитанции, справку о погашении).

Оспорьте данные онлайн. Если неверные сведения отображаются по базе Первого кредитного бюро, вы можете бесплатно подать апелляцию прямо на их сайте 1cb.kz.

Защита от мошенников: услуга "Контроль"

Финансовая безопасность требует проактивности. Чтобы на ваше имя тайно не оформили чужой микрокредит, специалисты рекомендуют подключить услугу "Контроль кредитной истории".

Как это работает: Вы будете моментально получать уведомления о любых изменениях - открытии нового займа, появлении просрочки или обновлении баланса.

Подключить такой мониторинг можно за пару кликов на портале eGov.kz, либо через сервисы Первого кредитного бюро.