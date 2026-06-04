Кредитный отчет — это ваше финансовое "резюме". В этом официальном документе хранится вся информация о ваших займах, кредитах и, главное, о том, насколько вовремя вы их гасили.
По данным Агентства РК по регулированию и развитию рынка, история начинает формироваться с первого же оформленного кредита. Именно на нее смотрят банки и МФО, когда решают, одобрять ли вам новую заявку. Хорошая кредитная история - это не просто одобрение без лишних вопросов, но и шанс получить сниженную процентную ставку.
Как проверить свою кредитную историю бесплатно?
По закону каждый гражданин Казахстана может один раз в календарный год получить персональный кредитный отчет совершенно бесплатно. Если отчет понадобится повторно в течение того же года, услуга станет платной.
Где можно заказать отчет:
Онлайн: На портале eGov.kz, а также через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро (ПКБ).
Офлайн: В любом отделении ЦОН, филиалах «Казпочты» или в офисе ПКБ.
Альтернатива: Через Государственное кредитное бюро (ГКБ).
Что делать, если в отчете ошибка?
Ошибки случаются: например, вы полностью закрыли долг, а в системе он все еще висит как активный или просроченный.
Обратитесь в банк или МФО, которые выдавали кредит. Напишите заявление и прикрепите документы, подтверждающие закрытие долга (квитанции, справку о погашении).
Оспорьте данные онлайн. Если неверные сведения отображаются по базе Первого кредитного бюро, вы можете бесплатно подать апелляцию прямо на их сайте 1cb.kz.
Защита от мошенников: услуга "Контроль"
Финансовая безопасность требует проактивности. Чтобы на ваше имя тайно не оформили чужой микрокредит, специалисты рекомендуют подключить услугу "Контроль кредитной истории".
Как это работает: Вы будете моментально получать уведомления о любых изменениях - открытии нового займа, появлении просрочки или обновлении баланса.
Подключить такой мониторинг можно за пару кликов на портале eGov.kz, либо через сервисы Первого кредитного бюро.