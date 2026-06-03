В Мангистауской области, в Мунайлинском районе, во дворе обнаружили тело 12-летнего мальчика, передает Мой Город со ссылкой на Stan.kz.

О происшествии рассказал местный житель. По его словам, у ребёнка были признаки удушения.

Сначала очевидец подумал, что мальчик просто играет на качелях. Однако, подойдя ближе, он заметил, что лицо ребёнка посинело, а изо рта шла пена. После этого свидетель позвонил родителям. Те, в свою очередь, вызвали полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть ребёнка.

Причины трагедии пока неизвестны. Полиция на данный момент ситуацию не прокомментировала.