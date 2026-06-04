В социальных сетях и мессенджерах активизировались мошенники, распространяющие заманчивые объявления: "Подключитесь к семейному тарифу, есть свободные места!". Они предлагают пользоваться мобильной связью по очень низкой цене, чем легко вызывают доверие у экономных граждан, передает Polisia.kz.
Когда заинтересовавшийся человек связывается с автором объявления, тот отправляет ему "специальную ссылку" для подключения к тарифу.
-В большинстве случаев такие ссылки ведут на скачивание вредоносного программного обеспечения или фишинговых сайтов для кражи личных данных. После перехода по ссылке работа смартфона может быть нарушена, а мошенники получают полный доступ к вашей конфиденциальной информации: банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях и личным перепискам, — предупреждают в полиции.
Чтобы не остаться с заблокированным телефоном и пустыми счетами, стражи порядка рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:
Игнорируйте заманчивые предложения. Если цена кажется слишком сказочной, скорее всего, это обман. Помните, что семейные тарифы лучше оформлять напрямую в официальных приложениях операторов связи и только с близкими людьми.
Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Даже если вам обещают огромную скидку или бонус.
Забудьте о передаче данных. Никогда и никому не пересылайте свои ИИН, номера карт, SMS-коды и пароли.
Качайте только из официальных источников. Устанавливайте приложения исключительно из App Store или Google Play, а также используйте мобильный антивирус.
Если вы всё же перешли по подозрительной ссылке или заметили странную активность в своем мобильном банкинге, немедленно заблокируйте карты и обратитесь в полицию. Напоминаем: ваша бдительность — лучшая защита для вашего кошелька.