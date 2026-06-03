В Шымкенте женщина, обратившаяся к псевдокосметологу для проведения пластической операции, полностью потеряла зрение на один глаз. В городе вынесен приговор 28-летней местной жительнице, которая, не имея медицинского образования и лицензии, проводила пластические процедуры, передает Мой Город со ссылкой на Stan.kz.

Подсудимой Аружан, 1998 года рождения, предъявлено обвинение по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса — «Незаконная медицинская деятельность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда».

Как установил суд, обвиняемая арендовала кабинет в одном из медицинских центров города, активно продвигала свои услуги в социальных сетях и даже предлагала обучение по пластической хирургии. При этом у неё не было ни медицинского диплома, ни лицензии. Она убедила свою знакомую сделать блефаропластику за 100 тысяч тенге.

«Во время операции в области левого глаза что-то пошло не так, началось сильное кровотечение и отёк. Пациентка сразу сообщила о потере зрения, однако псевдокосметолог заверила, что это нормальная реакция и всё пройдёт», — говорится в материалах суда.

Через 10 дней отёк спал, однако зрение у пострадавшей не восстановилось. Позже офтальмологи диагностировали атрофию зрительного нерва. Из-за упущенного времени сохранить глаз оказалось невозможно. Хотя обвиняемая вернула клиентке 100 тысяч тенге, потерпевшая обратилась в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, после чего было возбуждено уголовное дело.

В суде Аружан А полностью признала вину и, ссылаясь на наличие двоих несовершеннолетних детей, просила не отправлять её в колонию и не удовлетворять иск о компенсации. Она также заявила, что осталась без работы.

«Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, ей запрещено заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Однако реальное отбывание наказания отсрочено на 1 год в связи с наличием несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Также суд обязал осуждённую выплатить 5 млн тенге морального ущерба, 369 тыс. тенге материального ущерба, 2 млн тенге судебных расходов и 58 980 тенге в фонд компенсации потерпевшим.