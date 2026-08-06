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Происшествия Социум

Обещал квартиру на Кипре: из Грузии в Атырау экстрадировали афериста

Его подозревают в крупном обмане на 100 млн тенге.
Арайлым Усербаева
Обещал квартиру на Кипре: из Грузии в Атырау экстрадировали афериста
Изображение сгенерировано ИИ

Мужчина обещал помочь жительнице Атырау купить квартиру на Кипре, но просто забрал деньги и скрылся за границей. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, афера проворачивалась в период с января 2021 по февраль 2022 года. Подозреваемый убедил потерпевшую перевести ему несколькими траншами крупную сумму якобы для оформления недвижимости за рубежом. Общий ущерб превысил 100 миллионов тенге.

Получив деньги, фигурант сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. В июне 2026 года его отследили и задержали на территории Грузии. По запросу надзорного органа Казахстана силовики экстрадировали беглеца на родину при содействии Интерпола МВД РК.

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Сейчас экстрадированный находится в следственном изоляторе. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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