Пассажирский самолет врезался в холмы при снижении: погибли 181 человек

На борту находились 192 человека. Выжили только 11 пассажиров, все они получили серьезные травмы.

27 ноября 1983 года Boeing 747 колумбийской авиакомпании Avianca потерпел катастрофу во время захода на посадку в Мадриде. Самолет выполнял международный рейс AV011 из Парижа в Боготу с промежуточными остановками в Мадриде и Каракасе. При снижении экипаж ошибся с определением местоположения воздушного судна, после чего лайнер столкнулся с холмами неподалеку от аэропорта, передает МойГород

На борту находились 192 человека. Выжили только 11 пассажиров, все они получили серьезные травмы. Погибли 181 человек. Катастрофа остается самой тяжелой в истории авиакомпании Avianca и одной из крупнейших авиационных катастроф в истории Испании.

Разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы

Рейс из Парижа в Боготу

Разбившийся самолет Boeing 747-283BM носил бортовой номер HK-2910X. Лайнер был выпущен в 1977 году и первоначально эксплуатировался скандинавской авиакомпанией SAS под регистрацией LN-RNA. Позже самолет был передан Avianca в лизинг и получил имя Olafo.

Рейс AV011 был частью международного маршрута Франкфурт — Париж — Мадрид — Каракас — Богота. После вылета из Парижа самолет должен был совершить посадку в Мадриде, а затем продолжить путь в Южную Америку.

В тот день Boeing 747 вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль поздним вечером 26 ноября. До этого отправление задержалось из-за необходимости дождаться пассажиров, прибывавших другим рейсом.

Ошибка во время захода на посадку

Самолет благополучно преодолел большую часть маршрута и начал снижение к Мадриду. Посадка должна была выполняться в ночных условиях с использованием приборной системы захода на посадку.

Однако во время маневров экипаж неверно определил положение самолета относительно аэропорта и окружающей местности. Лайнер оказался не там, где предполагали пилоты.

При дальнейшем снижении Boeing 747 должен был выйти на необходимую траекторию захода, однако экипаж начал маневр раньше положенного. Самолет оказался ниже безопасной высоты и продолжил движение в сторону холмов.

Предупреждение системы не помогло избежать столкновения

Ситуацию усугубило то, что экипаж не предпринял своевременных действий после срабатывания системы предупреждения о приближении к земле GPWS.

Самолет продолжал снижение, пока не столкнулся с холмами примерно в 12 километрах от аэропорта Мадрид-Барахас.

Разбившийся самолёт в 1980 году (в период эксплуатации в SAS)

При ударе о землю правое крыло лайнера оторвалось. Boeing 747 разрушился на несколько частей, после чего обломки оказались разбросаны по местности.

Катастрофа произошла около 1:06 ночи по местному времени 27 ноября 1983 года.

Из 192 человек выжили только 11

На борту Boeing 747 находились 169 пассажиров и 23 члена экипажа. В результате катастрофы погибли 181 человек, в том числе все 23 члена экипажа. Выжить удалось 11 пассажирам, получившим тяжелые травмы.

Спасательные службы прибыли к месту катастрофы вскоре после происшествия. Первоначальные сообщения о числе погибших и находившихся на борту людей различались. В первые часы назывались другие цифры, однако позднее авиакомпания и власти Мадрида установили окончательное число людей на борту — 192 человека.

Почему разбился самолет

Расследованием катастрофы занималась испанская Комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Основной причиной признали ошибки экипажа при выполнении захода на посадку. Командир воздушного судна не имел точного представления о положении самолета относительно местности и попытался перехватить сигнал курсового радиомаяка с неправильной траектории. В результате Boeing 747 начал снижение раньше необходимого и оказался ниже безопасной высоты.

Следствие также указало на ряд сопутствующих факторов. Среди них были ошибки в навигации, недостаточное взаимодействие между членами экипажа, отсутствие своевременной реакции на предупреждение GPWS и проблемы во взаимодействии с диспетчерской службой.

Кроме того, диспетчер предоставил экипажу неверную информацию о местоположении самолета, а полноценного радиолокационного сопровождения рейса в тот момент не было.

Таким образом, катастрофа стала примером так называемого управляемого полета в землю — ситуации, когда исправный самолет сталкивается с поверхностью из-за ошибок экипажа, навигации или потери ситуационной осведомленности.

Одна из крупнейших авиакатастроф Испании

Катастрофа рейса AV011 стала самой смертоносной в истории Avianca. Она также остается крупнейшей авиакатастрофой на материковой части Испании и второй по числу жертв авиационной катастрофой на территории страны после катастрофы на Тенерифе в 1977 году.

История рейса AV011 стала одним из примеров того, насколько опасным может быть сочетание нескольких ошибок во время захода на посадку. Даже при исправном самолете неверное определение местоположения, снижение ниже безопасной высоты и отсутствие своевременной реакции на предупреждения системы могут привести к катастрофическим последствиям.

Спустя десятилетия рейс AV011 продолжает существовать в расписании Avianca, однако его маршрут изменился. Сегодня под этим номером выполняются рейсы между Мадридом и Боготой.