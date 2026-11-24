BAIC U5 Plus: цифровые технологии и комфорт по доступной цене

Просторный салон, цифровые технологии и широкий набор опций комфорта — BAIC U5 Plus предлагает практичное решение для повседневных поездок по городу. На казахстанском рынке модель представлена в двух комплектациях по цене от 6 990 000 тенге. Современный городской автомобиль должен отвечать сразу нескольким требованиям: быть удобным для водителя, обеспечивать комфорт пассажиров, предлагать необходимое технологическое оснащение и оставаться доступным по стоимости.

BAIC U5 Plus ориентирован на широкий круг покупателей — от тех, кто выбирает первый автомобиль, до семей, которым необходим практичный транспорт для ежедневных поездок.

Решения для повседневных городских задач

Одно из преимуществ BAIC U5 Plus — сочетание компактности для городских условий и просторного салона.

Габариты и вместительность: Длина седана составляет 4660 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1480 мм, а колесная база равна 2670 мм, что обеспечивает простор на втором ряду сидений. Объем багажного отделения в 430 литров позволяет удобно разместить повседневный багаж или покупки.

Аэродинамический силуэт: Коэффициент лобового сопротивления составляет Cx 0.28 (на уровне спортивных автомобилей). Продуманный аэродинамический силуэт не только формирует узнаваемый дизайн автомобиля, но и способствует снижению сопротивления воздуха во время движения.

Интерьер BAIC U5 Plus построен вокруг удобства водителя и функциональности.

Салон и цифровая среда: Внутри установлена единая панель, объединяющая цифровую приборную панель диагональю 7 дюймов и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены сиденья с кожаной отделкой, 6-позиционная регулировка водительского кресла и кожаный мультируль с подогревом в комплектации Honor.

Фото: Allur

Техническое оснащение и безопасность

BAIC U5 Plus оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 л. с. в паре с бесступенчатым вариатором CVT от Бельгийской компании Punch, обеспечивающим плавное переключение передач, экономичный расход топлива и доступное обслуживание.

Кузов седана построен с применением высокопрочной стали и оснащен расширенным пакетом подушек безопасности.

За видимость и безопасность отвечают светодиодная передняя оптика Philips с автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также задний светодиодный LED bar с функцией аварийного мигания стоп-сигналов при экстренном торможении (ESS).

Комплектации и цены в Казахстане

На казахстанском рынке BAIC U5 Plus представлен в двух комплектациях, позволяющих выбрать оптимальный набор оснащения под задачи и бюджет покупателя:

Luxury — от 6 990 000 ₸: Версия включает 1,5-литровый двигатель, выдающий 113 л.с. с вариатором CVT и передним приводом, 16-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, кожаную отделку сидений, мультируль, камеру заднего вида, полный электропакет и базовый комплекс безопасности с 4 подушками безопасности.

Honor — от 7 490 000 ₸: Топовая версия предлагает расширенный пакет опций и систем активной безопасности. Седан оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обогревом руля и ветрового стекла, электрорегулировками сидений, системой кругового обзора 360° (3D), мониторингом слепых зон, интеллектуальными ассистентами помощи водителю и расширенным пакетом из 6 подушек безопасности.

BAIC U5 Plus объединяет качества, востребованные в повседневной эксплуатации: просторный салон, вместительное багажное отделение, цифровое оснащение и современные системы помощи водителю.

Модель подойдёт тем, кто ищет автомобиль для ежедневных поездок на работу, семейных маршрутов и передвижения по городу, уделяя внимание не только стоимости покупки, но и удобству использования.

Ознакомиться с подробными характеристиками, комплектациями, актуальными финансовыми программами и записаться на тест-драйв можно на официальном сайте baic.com.kz или в дилерских центрах BAIC в Казахстане.