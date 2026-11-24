185 тысяч тенге в год в никуда: как забытые подписки и мелкие списания опустошают карты казахстанцев

Разбираем на примерах с расчетами, почему незаметные автоплатежи и мелкие траты бьют по бюджету, и даем пошаговую инструкцию, как отключить лишние подписки за 30 минут.

Забытые пробные периоды, автоплатежи и доплаты за доставку могут незаметно уносить из бюджета сотни тысяч тенге в год. Специалисты портала Fingramota.kz объяснили, почему мозг пропускает такие расходы и как отключить лишние списания за полчаса.

Где прячутся потерянные деньги

Психологически расстаться с 1 000-2 500 тенге гораздо проще, чем с крупной суммой, а безналичная оплата и автоматика притупляют внимание. Например, если забыть отменить бесплатную пробную неделю в приложении за 2 500 тенге в месяц, за полгода с карты спишут 15 000 тенге. А доплата 500 тенге за доставку 12 раз в месяц обойдётся в 72 000 тенге за год.

Ещё заметнее бьют по карману цифровые сервисы: музыка (3 500 тенге), онлайн-кинотеатр (2 500 тенге), облако (1 500 тенге), языковое приложение (5 990 тенге) и ещё один сервис (2 000 тенге) вместе тянут на 15 490 тенге в месяц - это 185 880 тенге в год.

Как навести порядок за 30 минут

Проверьте выписку и настройки. Изучите историю операций в банке за два-три месяца, а затем проверьте активные подписки на iPhone ("Настройки" - имя - "Подписки"), в Google Play ("Платежи и подписки" - "Подписки"), в личных кабинетах сайтов и у мобильного оператора.

Изучите историю операций в банке за два-три месяца, а затем проверьте активные подписки на iPhone ("Настройки" - имя - "Подписки"), в Google Play ("Платежи и подписки" - "Подписки"), в личных кабинетах сайтов и у мобильного оператора. Посчитайте цену за год. Умножьте каждый регулярный платёж на 12 и разделите сервисы на нужные, необязательные и заброшенные. Помните: просто удалить иконку приложения с телефона недостаточно, подписка продолжит списывать деньги.

Умножьте каждый регулярный платёж на 12 и разделите сервисы на нужные, необязательные и заброшенные. Помните: просто удалить иконку приложения с телефона недостаточно, подписка продолжит списывать деньги. Отключите лишнее и перепроверьте. Остановите ненужные автоплатежи, сохраните подтверждение отмены и проверьте дату прекращения услуги - отключение автоплатежа в банке не всегда расторгает договор с самим сервисом.

Что делать при спорных списаниях

Если подписку отменили, но деньги всё равно ушли, сохраните скриншот отмены и потребуйте разъяснений у поддержки сервиса, а затем обратитесь в банк для оспаривания операции. При полностью незнакомом платеже сразу звоните в банк и блокируйте карту.

Чтобы не терять деньги в будущем, включите пуш-уведомления о всех списаниях, поставьте лимит на онлайн-подписки и заведите напоминание о годовых продлениях.