На маршрут № 614/613 "Орал - Мангистау" вышли семь новых вагонов отечественного производства, собранных на заводе RWS Wagon - пять купейных и два плацкартных, рассчитанных на 280 пассажиров, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В компании уточнили, что обновление состава провели в рамках поэтапной модернизации железнодорожного парка по поручению главы государства.

Новые вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, современным освещением и обновленной сантехникой. Для зарядки телефонов и других гаджетов в них предусмотрели как стандартные электрические розетки, так и отдельные USB-разъемы.

Купить билеты на обновленный поезд можно онлайн на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах. Расписание и справочную информацию подскажут по бесплатному номеру 1433.

