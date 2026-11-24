Почему жители ЗКО отказываются от прививок против кори - и сколько человек уже удалось переубедить

С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области зафиксировали 304 случая заражения корью. Подавляющее большинство пациентов - дети, на их долю приходится 83,1% всех заболевших. Об этом редакции "Мой ГОРОД" сообщили в управлении здравоохранения ЗКО в ответ на официальный запрос.

В ведомстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым инфекциям находится на постоянном контроле. Одной из главных проблем в борьбе с распространением болезни остаются отказы от прививок. По данным облздрава, жители региона чаще всего отказываются вакцинировать детей из-за личных убеждений и влияния недостоверной информации в социальных сетях.

Как уговаривают родителей и сколько детей удалось привить

Чтобы переломить ситуацию, медики совместно с санитарными врачами, акиматами и неправительственными организациями проводят в регионе разъяснительную работу. С начала года в области организовали 135 круглых столов и 472 встречи с родителями, а также информационные кампании в школах, детских садах и соцсетях.

С каждым родителем, оформившим официальный отказ в поликлинике, участковые врачи и профильные специалисты беседуют индивидуально. По данным управления, после таких разговоров свое решение пересмотрели родители около 200 детей - им сделали плановые прививки.

Кроме того, в регионе продолжается наверстывающая иммунизация для тех, кто ранее пропустил вакцинацию по разным причинам. В рамках этой кампании прививки уже получили 3 187 человек.

Есть ли вакцина и сколько она стоит бюджету

В управлении здравоохранения заверили, что дефицита препаратов в медорганизациях региона нет. На областном складе и в поликлиниках имеется 18 000 доз комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП). Этого запаса полностью хватает как для плановой, так и для профилактической вакцинации.

Закупка иммунобиологических препаратов ведется за счет местного бюджета - объемы рассчитывают заранее на основе демографических данных. Утвержденная предельная цена одной дозы вакцины составляет 3 046 тенге. При этом для жителей области вакцинация проводится полностью бесплатно.