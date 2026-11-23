Дирижёр и творческий руководитель казахстанского музыкального проекта Ne Prosto Orchestra Мадияр Тойболдиев – о сотрудничестве с Škoda Qazaqstan, личном опыте эксплуатации флагманской модели европейского флагмана Škoda Superb, закулисье музыкальных проектов и автомобилях, которые он выбирает для себя и своей семьи.

Музыка и автомобили на первый взгляд находятся в разных плоскостях. Однако и там, и там важны точность, внимание к деталям, чувство ритма и умение объединять множество элементов в единое целое. Для Мадияра Тойболдиева автомобиль давно стал не просто средством передвижения, а частью насыщенного рабочего графика и повседневной жизни.

Сотрудничество с Škoda Qazaqstan стало ещё одной точкой соприкосновения двух миров. В рамках партнёрства Мадияр получил возможность познакомиться с моделью Superb не только на презентации или тест-драйве, но и в реальных условиях эксплуатации.

О сотрудничестве со Škoda Qazaqstan

Фото: Allur

Мне кажется, что хорошее партнёрство всегда строится на общих ценностях. Для Ne Prosto Orchestra важно создавать качественный музыкальный продукт, удивлять слушателей и предлагать им новые ощущения. В Škoda я вижу похожий подход: внимание к деталям, продуманность решений и стремление сделать повседневную жизнь человека комфортнее.

Наше сотрудничество развивается не только вокруг автомобилей, но и вокруг совместных проектов, концертов и творческих идей. Мне нравится, что бренд поддерживает культурные инициативы и становится частью событий, которые объединяют людей.

Совместные проекты всегда интересны тем, что позволяют показать привычные вещи с другой стороны. Например, когда мы работали над совместным роликом, хотелось передать не просто внешний вид автомобиля, а атмосферу, характер и определённое настроение.

В нашей работе многое зависит от импровизации. Даже если есть сценарий, всегда остаётся место для неожиданных решений. Мне кажется, именно такие моменты делают результат живым. В этом есть что-то общее с концертом: ты можешь долго готовиться, но настоящая магия происходит непосредственно в момент исполнения.

Škoda Superb: личный опыт эксплуатации

Фото: Allur

Первое, что обращает на себя внимание – это пространство и общий уровень комфорта. Superb производит впечатление автомобиля, в котором всё находится на своём месте. Здесь нет ощущения, что какие-то решения добавлены исключительно ради эффекта. Всё достаточно сдержанно, функционально и продуманно.

Для меня важно, чтобы автомобиль не отвлекал от дороги и позволял спокойно сосредоточиться на своих делах. В Superb это ощущается особенно хорошо: удобная посадка, просторный салон, качественные материалы и понятная организация пространства. Автомобиль очень технологичный, но он не бросает в глаза миллионы экранов, основной дисплей в 13 дюймов демонстрирует всю нужную информацию, а климат-контроль можно регулировать через физические клавиши, не отвлекаясь от дороги.

Фото: Allur

А еще этот автомобиль отлично подходит для плотного городского графика. У меня бывают дни, когда приходится перемещаться между несколькими локациями, проводить много времени в дороге, а иногда после концерта ещё возвращаться домой поздно вечером.

В таких условиях начинаешь особенно ценить комфорт. Хорошая шумоизоляция, плавность хода, удобные сиденья с функцией массажа и спокойное поведение автомобиля на трассе действительно имеют значение. Superb позволяет немного переключиться между рабочими задачами и личным временем.

Отдельно отмечу багажное пространство. Для человека, который постоянно перемещается между репетициями и выступлениями, возможность удобно разместить необходимые вещи – это не мелочь, а вполне практичное преимущество.

Для меня Superb – это очень удачное сочетание представительского характера и повседневной практичности. У него сдержанный, элегантный дизайн, просторный салон, высокий уровень комфорта и достойное оснащение.

Мне нравится, что автомобиль не пытается демонстрировать статус чрезмерно ярко. Он выглядит солидно, но при этом сохраняет характер Škoda – рациональность, функциональность и внимание к деталям. Я считаю, что именно таким и должен быть современный представительский автомобиль.

За кулисами Ne Prosto Orchestra

Фото: Allur

Обычный день у нас бывает редко. Подготовка к концерту может включать репетиции, работу с музыкантами, обсуждение аранжировок, технические вопросы и организационные встречи. Иногда весь день проходит в одном городе, а иногда приходится практически сразу после выступления отправляться в другой.

За каждым концертом стоит большая командная работа. Зритель видит готовое выступление, но за ним находятся десятки часов подготовки. Поэтому для нас важно, чтобы все организационные процессы были выстроены максимально чётко.

В концертной жизни всегда есть место неожиданностям. Иногда расписание меняется буквально на ходу, иногда приходится решать вопросы уже по дороге на площадку. В такие моменты особенно важно сохранять спокойствие и быстро адаптироваться.

Мне кажется, музыканты вообще умеют работать в условиях высокой концентрации. Ты должен быть готов к тому, что что-то может пойти не по плану, но при этом результат должен оставаться качественным. И здесь надёжность во всём – от команды до транспорта – играет большую роль.

Какой автомобиль выбрал бы Мадияр?

Для себя я бы однозначно рассматривал Superb. Мне близок его характер. Это автомобиль, который подходит для деловых встреч, повседневных поездок и длительных маршрутов. Он комфортный, просторный, динамичный и при этом очень сдержанный внешне.

Фото: Allur

Я ценю автомобили, в которых нет необходимости выбирать между статусом и практичностью. Superb как раз объединяет эти качества.

Но если говорить о семейном автомобиле и путешествиях на дальние расстояния, мой выбор, скорее всего, пал бы на Kodiaq. Это уже другой формат автомобиля – универсальный и семейный.

Фото: Allur

Мне нравится его просторный салон, высокая посадка, вместительный багажник и возможность выбрать семиместную конфигурацию. Для семейных поездок это действительно важно: можно взять с собой больше вещей, не ограничивать себя в маршрутах и путешествовать с комфортом.

Особенно интересен полный привод, если планируешь выезжать за пределы города и посещать разные регионы Казахстана. У нас большая страна, и хочется иметь автомобиль, который позволит не задумываться о каждом километре маршрута.

Superb для меня о представительском комфорте, элегантности и динамике. Kodiaq – о свободе, пространстве и возможностях для семейных путешествий. Но обе модели объединяет то, что я особенно ценю в Škoda: продуманность, практичность и внимание к потребностям водителя и пассажиров. Кроме того, обе модели оснащаются отличной аудиосистемой Canton с возможностью регулирования эквалайзера, что для меня, как для музыканта очень важно.

Музыка, движение и новые впечатления

Я бы хотел пожелать людям не бояться открывать для себя новое. Музыка – это универсальный язык, который помогает находить эмоции, впечатления и вдохновение. Неважно, слушаете ли вы классику, современную музыку или оркестровые версии популярных композиций, главное – получать удовольствие от процесса.

И, конечно, чаще путешествовать, открывать новые места и проводить время с близкими. Ведь в конечном итоге именно впечатления и люди рядом делают нашу жизнь по-настоящему интересной.

История сотрудничества Мадияра Тойболдиева вместе с Ne Prosto Orchestra и автомобильного бренда Škoda, это пример того, как разные сферы могут объединяться вокруг общих принципов: внимания к деталям, стремления к качеству и уважения к своей аудитории.

Фото: Allur

Allur и Škoda уже стали официальными спонсорами трёх концертов коллектива. Следующее выступление Ne Prosto Orchestra при поддержке компаний состоится 20 декабря в Астане с программой «Ne Prosto Новый Год». Следите за новостями: совсем скоро у слушателей оркестра появится возможность выиграть билеты на праздничный концерт, а также брендированный мерч Škoda Qazaqstan.

По сообщению официального дистрибьютора Škoda Qazaqstan, входящего в состав казахстанской автомобильной компании Allur, флагманский Škoda Superb доступен к покупке с выгодой в три миллиона тенге.

Также во всех официальных дилерских центрах Škoda в Казахстане действует предложение "Честный Европеец", по нему стоимость на Kodiaq в комплектации Selection составит 19 690 000 теңге, комплектация SportLine – 20 990 000 теңге.

Двухлитровые модификации Octavia и городского кроссовера Skoda Karoq доступны под 0,1 процента годовых, сроком на три года по программе "Процент как в Европе".