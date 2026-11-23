73 секунды до катастрофы: Как на глазах миллионов погибли семь астронавтов?

28 января 1986 года шаттл Challenger разрушился через 73 секунды после старта. Как погибли семь астронавтов, что стало причиной катастрофы и кто предупреждал NASA?

28 января 1986 года в США произошла одна из самых страшных катастроф в истории космонавтики. Американский космический шаттл Challenger разрушился всего через 73 секунды после запуска. На борту находились семь человек, включая школьную учительницу, которая собиралась провести урок из космоса. Никто из членов экипажа не выжил. Позднее выяснилось, что трагедии могли предшествовать предупреждения инженеров о серьёзной технической опасности, передает МойГород

В тот январский день за стартом космического корабля следили миллионы американцев. Особый интерес к миссии был связан с участием Кристы Маколифф – обычной школьной учительницы, которая должна была стать первым участником программы NASA «Учитель в космосе».

Для многих школьников предстоящий полёт был настоящим событием. Они собирались наблюдать за тем, как человек, ещё недавно стоявший у классной доски, отправится за пределы Земли.

Однако вместо исторического урока мир увидел кадры, которые впоследствии стали символом одной из самых болезненных неудач американской космической программы.

Как произошла катастрофа шаттла Challenger?

28 января 1986 года в 11:38 по местному времени космический корабль Challenger стартовал с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

На борту находились семь членов экипажа. Миссия STS-51L должна была стать 25-м полётом в рамках программы Space Shuttle и десятым полётом самого Challenger.

Сначала всё происходило по плану. Корабль стремительно набирал высоту, двигатели работали, а специалисты центра управления следили за показателями систем. Но уже в первые секунды после старта на одном из твердотопливных ускорителей возникла опасная неисправность. Горячие газы начали выходить через повреждённое уплотнение правого ускорителя. По мере подъёма корабля ситуация становилась всё более опасной. Примерно через 73 секунды после старта произошёл разрушительный отказ конструкции. Внешний топливный бак потерял целостность, а сам шаттл разрушился под воздействием огромных аэродинамических нагрузок.

В небе появилось большое облако огня и дыма. Отдельные части корабля продолжали двигаться по инерции, оставляя за собой длинные белые следы. Зрители, находившиеся на космодроме, и люди, наблюдавшие за запуском по телевидению, не сразу осознали масштаб случившегося. Управление полётом потеряло связь с кораблём. Вскоре стало очевидно, что произошла катастрофа.

Фото: AP Photo/ Bruce Weaver

Кто погиб при взрыве Challenger?

На борту корабля находились семь человек. Каждый из них прошёл длительную подготовку и рассчитывал вернуться домой после завершения миссии.

Экипаж составляли:

Фрэнсис Ричард «Дик» Скоби – командир корабля, опытный пилот и астронавт.

Майкл Смит – пилот шаттла, бывший лётчик военно-морской авиации США.

Джудит Резник – специалист полёта, одна из первых американских женщин-астронавтов.

Рональд Макнейр – физик и астронавт, ранее уже побывавший в космосе.

Эллисон Онидзука – специалист полёта, первый американский астронавт японского происхождения.

Грегори Джарвис – специалист по полезной нагрузке, инженер.

Криста Маколифф – школьная учительница, выбранная для участия в образовательной космической программе.

Все семеро погибли. Для их семей обычное утро 28 января превратилось в трагедию, а для американской космонавтики этот день стал одной из самых печальных страниц истории.

Фото: NASA

Учительница, которая так и не провела урок из космоса

Особое внимание общественности было приковано к 37-летней Кристе Маколифф.

Она преподавала историю и обществознание в средней школе города Конкорд, штат Нью-Гэмпшир. В 1985 году её выбрали из более чем 11 тысяч претендентов для участия в проекте Teacher in Space. Идея программы заключалась в том, чтобы сделать космические исследования ближе обычным людям, особенно детям.

Маколифф должна была провести образовательные занятия с орбиты и показать школьникам, как человек живёт и работает в условиях невесомости. Её участие превратило запуск Challenger в событие общенационального масштаба. За полётом следили не только специалисты, но и учителя, родители и дети. Однако мечта Маколифф так и не осуществилась. Космический корабль разрушился, не успев выйти на орбиту.

Фото: NASA

Почему взорвался Challenger: причина, о которой предупреждали инженеры

После катастрофы американские власти создали специальную президентскую комиссию, которую возглавил бывший государственный секретарь США Уильям Роджерс.

Расследование установило, что ключевой причиной аварии стала неисправность уплотнительных колец, известных как O-rings, в соединении правого твердотопливного ракетного ускорителя. Эти резиновые элементы должны были препятствовать выходу раскалённых газов из корпуса ускорителя.

Однако утром 28 января во Флориде стояла непривычно холодная погода. Низкая температура отрицательно повлияла на способность уплотнений выполнять свою функцию. В результате через соединение начали проникать горячие газы. Повреждение развивалось, пока не привело к разрушению внешнего топливного бака и потере корабля. Самое тревожное обстоятельство заключалось в том, что опасность не была совершенно неожиданной.

Специалисты компании Morton Thiokol, участвовавшей в создании ускорителей, ранее уже обращали внимание на проблемы с уплотнениями. Накануне старта некоторые инженеры выступали против запуска при столь низкой температуре. Тем не менее руководство NASA и подрядчика в конечном счёте согласовало полёт.

Комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стали не только технические неисправности, но и серьёзные проблемы в процессе принятия решений и оценки рисков. Таким образом, катастрофа Challenger стала примером того, как сочетание инженерного дефекта и организационных ошибок может привести к гибели людей.

Фото: AP Photo/ Phil Sandlin

Погибли ли астронавты сразу после взрыва?

Одним из самых тяжёлых вопросов после катастрофы стала судьба экипажа в последние минуты полёта. Долгое время многие считали, что астронавты погибли непосредственно в момент появления огненного облака.

Однако результаты расследования показали, что ситуация была сложнее. Кабина экипажа не была полностью уничтожена в момент разрушения шаттла. Она отделилась от остальных частей корабля и продолжила движение, после чего упала в Атлантический океан.

Специалисты NASA исследовали найденные обломки и попытались установить, что происходило с людьми после разрушения корабля. Было обнаружено, что некоторые устройства аварийной подачи воздуха были активированы. Это свидетельствовало о действиях, совершённых в ходе аварийной ситуации, хотя не позволяло достоверно установить состояние всех членов экипажа.

Эксперты не смогли определить точный момент смерти астронавтов. Не исключалось, что из-за потери давления в кабине люди могли потерять сознание вскоре после разрушения шаттла. При этом удар кабины о поверхность океана был настолько сильным, что шансов пережить его не было.

Таким образом, утверждать, что все семь астронавтов погибли ровно через 73 секунды после старта, научно некорректно. Именно через 73 секунды разрушился корабль, но точный момент гибели экипажа не установлен.

Фото: AP Photo/ Ed Kolenovsky

Что изменилось после гибели семи астронавтов?

Катастрофа стала серьёзным ударом по американской космической программе. После гибели Challenger полёты шаттлов были приостановлены более чем на два года. NASA пришлось пересмотреть технические решения, систему контроля безопасности и процедуры подготовки запусков.

Особое внимание уделили конструкции твердотопливных ускорителей, надёжности уплотнительных соединений и механизмам принятия решений в потенциально опасных условиях.

Следующий запуск американского шаттла состоялся только 29 сентября 1988 года, когда корабль Discovery отправился в миссию STS-26. Трагедия также изменила общественное отношение к космическим полётам. Стало очевидно, что даже программа, в рамках которой уже проводились многочисленные успешные миссии, не может считаться полностью безопасной.

Фото: NASA

Почему о трагедии Challenger помнят спустя 40 лет?

28 января 2026 года исполнилось ровно 40 лет со дня катастрофы Challenger. За прошедшие десятилетия космические технологии значительно изменились. Современные корабли оснащаются более совершенными системами контроля, а инженерные решения проходят многочисленные проверки.

Однако история Challenger по-прежнему напоминает об опасности игнорирования технических предупреждений. Семь человек отправились в полёт, рассчитывая внести вклад в развитие науки и образования. Один из участников экипажа мечтал проводить исследования, другой – работать с новой техникой, а школьная учительница надеялась показать детям, что космос может стать ближе каждому человеку.

Их миссия продолжалась всего 73 секунды. Но последствия этой трагедии изменили историю космонавтики на десятилетия вперёд. Катастрофа Challenger осталась не только историей гибели семи астронавтов, но и суровым напоминанием: в освоении космоса цена даже одной проигнорированной опасности может оказаться непоправимой.