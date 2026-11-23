По словам Айбека Дадебая, с начала работы депутаты приняли 18 законов, ещё 38 законопроектов сейчас находятся на рассмотрении.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Курултая Айбеком Дадебаем, который отчитался о текущих результатах работы Курултая и деятельности партии "Әділет", сообщает пресс-служба Акорды.

По словам Айбека Дадебая, с начала работы депутаты приняли 18 законов, ещё 38 законопроектов сейчас находятся на рассмотрении.

- Особое внимание уделяется законодательному обеспечению задач, поставленных президентом на открытии первой сессии Курултая и в послании народу Казахстана. Ведётся подготовка нового Гражданского кодекса, прорабатываются инициативы по защите прав детей, поддержке педагогов и медицинских работников, а также другим социально значимым направлениям. Принят республиканский бюджет на 2027-2029 годы, в котором по инициативе депутатов дополнительно предусмотрено 47 млрд тенге на реализацию 52 инфраструктурных проектов в регионах, - сообщил председатель Курултая.

Эти средства пойдут на обновление систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, а также на развитие социальной инфраструктуры.

Отдельно Айбек Дадебай рассказал об усилении парламентского контроля: в Курултае утвердили правила мониторинга законодательства, чтобы оценивать, насколько эффективно работают принятые нормы на практике. Для анализа законопроектов, поиска правовых противоречий и оценки рисков продолжается внедрение системы e-Quryltai и инструментов искусственного интеллекта.

Также на встрече обсудили обратную связь с населением через Общественную приёмную Курултая и платформу e-Otinish.

- Поднимаемые гражданами вопросы учитываются при подготовке законодательных инициатив. Всего с начала сессии направлено 111 депутатских запросов по актуальным социально-экономическим проблемам, - заявил Айбек Дадебай.

Для расширения диалога с регионами, экспертами и международными партнёрами создан Совет по взаимодействию с маслихатами и налажено сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите прав детей, а на площадке Межпарламентского союза в Женеве презентовали ИИ-платформу AI-Quryltai.

По партийной линии "Әділет" совместно с правительством подготовила проект Дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026-2031 годы - в неё вошли 303 мероприятия.

- Для контроля их исполнения внедряются цифровые инструменты мониторинга. В общественные приёмные партии поступило более 14 тыс. обращений, свыше 8,3 тыс. из которых получили положительное решение. В рамках партийного контроля проверено около 300 объектов социальной инфраструктуры, устранено почти 80% выявленных нарушений. По проекту "Қарызсыз қоғам" помощь оказана более 12 тыс. граждан, - сообщил Айбек Дадебай.

Кроме того, в партии запустили цифровую систему «Әділет.365», позволяющую отслеживать наказы избирателей и исполнение поручений. В завершение встречи стороны обозначили приоритеты дальнейшей законодательной и партийной работы.

