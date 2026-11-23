Более 133 тысяч заболевших за неделю: какие вирусы сейчас подхватывают казахстанцы

В Минздраве рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в Казахстане.

В Казахстане снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в Министерстве здравоохранения. За последнюю неделю число заражений ОРВИ уменьшилось на 6,8%, а с начала эпидсезона показатель остается на 28,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

- За последнюю неделю в стране зарегистрировано 133 052 случая ОРВИ. Всего с начала эпидемического сезона - 1 453 967 случаев. Эпидемиологическая ситуация в республике соответствует сезонному уровню, характерному для осеннего периода. Специалисты продолжают еженедельный мониторинг заболеваемости и распространения респираторных вирусов, - говорится в сообщении ведомства.

С 1 сентября лабораторно подтвердили 297 случаев гриппа: 295 из них вызваны вирусом A(H1N1), еще два - вирусом типа B. Среди негриппозных инфекций чаще всего выявляют риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

Прививку от гриппа уже получили 2 065 649 казахстанцев - это 93,9% от запланированного охвата. Вакцина есть в наличии во всех регионах.

- Для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в республике подготовлено 13 335 инфекционных коек. На сегодняшний день их занятость составляет 63%, в том числе детских - 69,4%, - уточнили в Минздраве.

Чтобы снизить риск заражения, медики советуют соблюдать базовые меры профилактики: