С наступлением холодов даже в отапливаемой квартире ночью может становиться прохладно. Чтобы не просыпаться от холода и сохранить комфортную температуру до утра, необязательно покупать дополнительные обогреватели или затевать ремонт. Иногда достаточно изменить несколько бытовых привычек, передает МойГород.

1. Закрывайте шторы перед сном

Окна — один из путей потери тепла, особенно если они старые или плохо утеплены. Плотные шторы помогают уменьшить теплообмен с холодным стеклом и создают дополнительный барьер для прохладного воздуха. Вечером задергивайте их, а днем, если светит солнце, открывайте, чтобы комната могла немного прогреться.

2. Проверьте окна и двери на сквозняки

Даже небольшие щели способны пропускать холодный воздух. Перед сном проверьте, не дует ли из-под окон, балконной двери и входной двери. Если обнаружили сквозняк, можно использовать специальные уплотнители или временно положить у порога плотный тканевый валик.

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3. Не закрывайте радиаторы мебелью и шторами

Если батареи отопления работают, важно не мешать теплому воздуху распространяться по комнате. Не ставьте вплотную к радиаторам крупную мебель и не закрывайте их плотными шторами. Перед сном убедитесь, что ничто не препятствует циркуляции теплого воздуха.

4. Постелите ковер на холодный пол

Особенно заметно холод от пола ощущается в квартирах с плиткой, ламинатом или другими твердыми покрытиями. Ковер или плотный прикроватный коврик помогут сделать поверхность теплее и уменьшить ощущение холода, когда вы встаете с кровати ночью или утром.

5. Проветривайте комнату заранее

Перед сном полезно ненадолго открыть окно, чтобы обновить воздух. Однако оставлять его приоткрытым на всю ночь в холодную погоду не стоит: помещение будет постепенно остывать. Лучше проветрить комнату интенсивно в течение нескольких минут, а затем закрыть окна.

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6. Выбирайте подходящее постельное белье

Постельные принадлежности тоже влияют на то, насколько комфортно спать в холодную ночь. Плотное одеяло, теплое покрывало и белье из материалов, приятных к телу, помогут сохранить тепло. Если мерзнут ноги, можно надеть свободные теплые носки, которые не сдавливают стопы.

7. Следите за влажностью воздуха

Слишком сухой воздух может усиливать ощущение дискомфорта, особенно если в квартире активно работает отопление. Поддерживайте умеренную влажность и регулярно проветривайте помещение. При этом не стоит сушить большое количество мокрого белья в спальне: избыточная влажность может привести к появлению конденсата и плесени.

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Эти простые меры помогут уменьшить потери тепла и сделать сон комфортнее. Однако если в квартире действительно холодно из-за недостаточного отопления, одних бытовых привычек может быть недостаточно — в таком случае стоит обратиться в обслуживающую организацию и проверить работу системы отопления.