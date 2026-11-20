

Представители областного предвыборного штаба партии «Әділет» Нуртай Жумашев и Азамат Сафималиев встретились с трудовым коллективом АО «Жайықжылуқуат». В ходе встречи были представлены основные направления предвыборной программы партии на 2026–2031 годы и обсуждены планы развития региона на ближайшие пять лет.

Выступившие спикеры подчеркнули значимость предстоящей политической кампании, отметив, что выбор каждого гражданина влияет на будущее региона.

– Сегодня мы определяем не просто политический курс на ближайшие годы, но и закладываем основу нашего общего будущего. Наша главная задача – сформировать регион, в котором каждый житель Западно-Казахстанской области будет чувствовать себя в безопасности и уверенности в завтрашнем дне, иметь доступ к качественным медицинским и образовательным услугам, а также развитой инфраструктуре. Направление развития наших городов и сёл зависит от гражданской позиции и осознанного выбора каждого из нас. Голос каждого человека труда важен для будущего региона, – отметили представители штаба.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации инфраструктуры, актуальным прежде всего для работников теплоэнергетической отрасли. Как отметил Азамат Сафималиев, до 2031 года в области планируется ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья, отремонтировать порядка 1 000 километров автомобильных дорог областного и районного значения, а также снизить уровень износа коммунальных сетей с 59,3 до 53,5 процента.

Кроме того, в рамках направления «Закон и порядок» предусмотрена установка в регионе более 3 тысяч камер видеонаблюдения. До 2029 года также планируется обеспечить качественное уличное освещение в городе Уральске и шести районах области.

В ходе встречи были представлены и инициативы, направленные на развитие справедливой и конкурентоспособной экономики. В частности, речь шла о создании порядка 20 тысяч субсидируемых рабочих мест, поддержке инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, развитии новых производств и логистических центров. В сфере цифровизации обозначены задачи по повышению качества интернет-связи в сельской местности и реализации проектов с применением искусственного интеллекта на площадке Batys Hub.

Также были озвучены планы в сферах здравоохранения, образования и культуры. В их числе – строительство новых медицинских объектов и школ, проведение капитального ремонта социальных учреждений, оснащение их современным оборудованием, а также поддержка социально уязвимых категорий населения.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Сотрудники АО «Жайықжылуқуат» смогли задать интересующие их вопросы и внести свои предложения.

Изготовитель: пресс-служба Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет».

Заказчик: Бектұрған Б.О.

Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Әділет», выдвинувшего партийный список кандидатов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата.