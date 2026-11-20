Доплаты до 300% могут ввести для психологов и медиков в Казахстане

Размер надбавок будет зависеть от непрерывного стажа.

В Казахстане планируют увеличить заработную плату специалистам первичной медико-санитарной помощи, психологам и социальным работникам - соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, размер надбавок для медработников ПМСП (участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, медсестёр, фельдшеров и акушеров) будет зависеть от непрерывного стажа:

свыше двух лет - 20% от должностного оклада;

свыше трёх лет - 30% от должностного оклада;

свыше пяти лет - 50% от должностного оклада.

Отдельные выплаты за психоэмоциональную и физическую нагрузку предусмотрены для немедицинских специалистов, сопровождающих пациентов в организациях ПМСП:

для психологов - 300% от базового должностного оклада;

для социальных работников - 200% от базового должностного оклада.

- С 1 января 2027 года будет повышена заработная плата медицинским работникам участковой службы первичной медико-санитарной помощи, а также психологам и социальным работникам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Предлагаемые меры носят адресный характер и направлены прежде всего на закрепление работников, непосредственно обеспечивающих доступность медицинской помощи населению. Их реализация позволит снизить текучесть кадров, сократить кадровый дефицит, обеспечить преемственность наблюдения пациентов и уменьшить нагрузку на действующих специалистов, - говорится в пояснении к проекту.

Публичное обсуждение документа продлится до 7 декабря.