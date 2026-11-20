Как сообщает Polisia.kz, за последние пять дней сотрудники правоохранительных органов задержали 245 водителей, управлявших транспортом после лишения водительского удостоверения.
По итогам проверок 115 нарушителей отправили под административный арест, ещё 130 человек оштрафовали. Все 245 машин водворили на специализированные стоянки.
- Позиция МВД однозначна: лишение водительских прав означает полный запрет на управление автомобилем. Никаких исключений быть не может. Полиция будет жёстко пресекать подобные нарушения. Здесь речь идёт не просто о соблюдении правил, а о жизни и безопасности людей. Закон и порядок начинаются с ответственности каждого из нас, - заявили в ведомстве.