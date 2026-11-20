245 лишенных прав водителей задержали в Казахстане за пять дней

Как сообщает Polisia.kz, за последние пять дней сотрудники правоохранительных органов задержали 245 водителей, управлявших транспортом после лишения водительского удостоверения.

По итогам проверок 115 нарушителей отправили под административный арест, ещё 130 человек оштрафовали. Все 245 машин водворили на специализированные стоянки.