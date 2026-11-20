Один из них оказался жителем того же дома, где он ломал лифт.

Полицейские заметили в соцсетях видео, где молодые люди ломают лифт в многоэтажке. Всё произошло ночью 18 ноября в 11-м микрорайоне Актобе. На записи видно, как трое парней заходят в кабину, после чего один несколько раз пинает дверь и бьёт её кулаком. Дверь повело, и жильцам пришлось временно отключить лифт. Об этом рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

- Полиция нашла участников инцидента и доставила в участок. Лифт повредил 26-летний житель того же дома. На него и двух его знакомых из Актюбинской области оформили протоколы сразу по трём статьям: за пьяное появление в общественном месте, шум и мелкое хулиганство, - пояснили в ведомстве.

Суд отправил всех троих под арест: парня, который устроил "спарринг" с лифтом, - на 10 суток, а двоих его приятелей - на 5 суток каждого. В полиции напоминают: соблюдайте порядок и закон - за нарушение придётся ответить.