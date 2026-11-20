В китайском городе Шэньчжэнь 18 ноября открылась 33 — я встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Двухдневный саммит собрал представителей 21 экономики — от Китая, США и России до Японии, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Тема нынешнего форума: «Формирование Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания», передает МойГород.

В центре повестки — укрепление торгово-экономических связей, привлечение инвестиций, развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики, а также устойчивость региональных производственных и логистических цепочек. Накануне встречи лидеров, 17 — 18 ноября, в Шэньчжэне прошел Деловой саммит АТЭС. Он объединил более двух тысяч представителей политических и деловых кругов из 21 экономики форума и 13 экономик, не входящих в АТЭС. Среди участников были представители 115 компаний из списка Fortune Global 500. Обсуждения были посвящены инвестициям, инновациям, искусственному интеллекту, цифровой трансформации и перспективам создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Масштаб форума отражает и значение самого Азиатско-Тихоокеанского региона для мировой экономики. На 21 экономику АТЭС приходится около 61% мирового ВВП, 46% мировой торговли и 36% населения планеты — почти три миллиарда человек. По оценке Международного валютного фонда, в 2026 году экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 4,8%. Выбор Шэньчжэня в качестве площадки для проведения форума символичен: город является одним из крупнейших технологических и промышленных центров Китая. Только за первые девять месяцев 2026 года объём его торговли с экономиками АТЭС достиг 3,23 триллиона юаней, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай принимает саммит АТЭС в третий раз. Ранее встречи лидеров проходили в Шанхае в 2001 году и Пекине в 2014 году. Нынешний форум призван укрепить региональное взаимодействие в условиях глобальной экономической неопределённости и растущей конкуренции.

19 ноября в первой половине дня Председатель КНР Си Цзиньпин провел 33-ю неформальную встречу лидеров экономик АТЭС в Шэньчжэньском международном коммуникационном центре и выступил с важной речью на тему «Построение азиатско-тихоокеанского сообщества во имя новых широких горизонтов «чуда АТР».

«Первое, необходимо сознать неделимость судьбы, укреплять общность интересов, повышать сознание неделимости судьбы в ходе преодоления трудностей и вызовов. Второе, необходимо придерживаться принципа открытого сотрудничества, планомерно продвигать экономическую интеграцию в интересах формирования открытой, а не исключающей, интегрирующей, а не разделяющей архитектуры сотрудничества», — отметил он.

Фото: Синьхуа

Си Цзиньпин подчеркнул, что будучи инициатором, сторонником и авангардом азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, Китай готов со всеми партнерами объединять потенциалы и усилия для укрепления «четырех опор» азиатско-тихоокеанского сообщества. В их числе — развитие торгово-экономических связей путем продвижения зоны свободной торговли АТР, упрощения и цифровизации торговых процедур, а также сокращения торговых и инвестиционных барьеров, модернизация региональной взаимосвязанности через развитие инфраструктуры, координацию экономической политики и расширение гуманитарных обменов, укрепление инновационного потенциала за счет развития цифровой экономики, совершенствования трансграничного обмена данными и внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли, а также содействие устойчивому и инклюзивному развитию, включая сотрудничество в сферах энергетической и продовольственной безопасности, зеленой экономики, профессиональной подготовки, занятости, расширения экономических возможностей женщин и поддержки молодежных талантов.

Фото: Синьхуа

«Следует развивать свободную открытую торговлю и инвестиции в целях расширения пространства для роста экономики АТР. Необходимо настаивать на целеустремленности в инновации, поощрять научно-технические обмены и кооперации, стимулировать внедрение инновационных наработок, создавать открытую, равноправную, справедливую, недискриминационную среду сотрудничества, непрерывно раскрывать возможности и потенциал экономики АТР. Также необходимо отстаивать приверженность инклюзивности развития, продвигать сотрудничество во благо всех, повышать чувство удовлетворенности и комфортности каждой, тем самым накоплять благоприятные условия для создания азиатско-тихоокеанского сообщества», — заявил он.

Лидеры и представители экономик выступили с речью на тему «Построение азиатско-тихоокеанского сообщества во имя совместного процветания». Дана высокая оценка плодотворным результатам, достигнутым в рамках председательства Китая в АТЭС. Выражена признательность Китаю за прекрасную работу. Отмечена активная поддержка важных инициатив и мер, выдвинутых Председателем Си Цзиньпином. Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество во всех областях, рука об руку реагировать на риски и вызовы, продвигать дальнейшее развитие АТЭС во имя мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Фото: Синьхуа

Затем Си Цзиньпин выступил с заключительным словом и выдвинул три предложения о высококачественном продвижении сотрудничества АТЭС. Во-первых, укреплять уверенность. Необходимо стремиться превратить консенсус по формированию азиатско-тихоокеанского сообщества в действия, а видение – в реальность. Во-вторых, держать верный курс. Необходимо без всяких колебаний держать генеральное направление – формирование азиатско-тихоокеанского сообщества, с высоким чувством миссии активизировать сотрудничество в различных областях, тем самым совместными усилиями созидать еще более прекрасное будущее и способствовать созданию сообщества единой судьбы человечества. В-третьих, продвигаться вперед практическими шагами. Важно удержать развитие как наибольший общий знаменатель, по-настоящему взяться за дело, умело его вести и доводить до успеха в духе уважения к закономерности, непрерывно добиваться больше ощутимых и доступных результатов.

Как поделился политолог и международный обозреватель, Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев наиболее существенный экономический эффект, по его оценке, могут дать три направления.

Фото: Eurasianmagazine

«Первое — снижение торговых барьеров и упрощение движения товаров, услуг и инвестиций. Китай предложил продвигаться к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли, улучшать сопряжение региональных торговых соглашений и расширять цифровизацию торговых процедур. Для бизнеса практический смысл этой работы — меньше административных издержек и больше предсказуемости при выходе на соседние рынки. Речь, однако, идёт о направлении дальнейшей работы, а не об уже созданной зоне свободной торговли», — сказал он.

Второе направление, по мнению политолога, модернизация взаимосвязанности. Она рассматривается шире строительства дорог и портов: речь также идёт об «умной» таможне, согласовании регулирования, трансграничных платежах и устойчивости производственных цепочек. Именно сочетание инфраструктуры и совместимых правил способно сделать региональную торговлю более эффективной.

«Третье — цифровая экономика, искусственный интеллект и зелёное развитие. Китай предложил укреплять цифровую инфраструктуру, развивать сотрудничество в сфере трансграничных данных и чистой энергетики. Объявленное финансирование практического сотрудничества АТЭС в размере двадцати миллионов долларов, а также создание исследовательского центра в Шэньчжэне придают этой повестке организационную и финансовую основу. При этом масштаб результата будет определяться не только выделенными средствами, но и качеством проектов, которые последуют за заявлениями», — заключил эксперт.

Фото МИД Китая

Напомним, 18 ноября 2026 года в Шэньчжэне состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Китай для участия в саммите АТЭС. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина и Москвы углублять многоплановое сотрудничество, расширять торгово-экономические и инвестиционные связи, обеспечивать благоприятные условия для бизнеса и укреплять взаимодействие на международной арене. Особое внимание было уделено координации усилий в интересах формирования многополярного мира, а также совместной работе с другими партнерами по развитию Азиатско-Тихоокеанского региона и укреплению регионального процветания.

Вечером в среду Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь гостей, прибывших в Китай для участия в 33 — й неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как поделился Председатель КНР, открытость генетически укоренена в Шэньчжэне, инновации придают этому городу жизненную силу, а сотрудничество является источником мощи. По словам китайского лидера, история Шэньчжэня — это наглядное воплощение китайской политики реформ и открытости, а также эталон успешного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отметив, что открытость, инновации и сотрудничество являются отличительными чертами АТЭС с самого его основания, Си Цзиньпин подчеркнул, что АТЭС чутко улавливает пульс времени и направляет процесс региональной экономической интеграции, благодаря чему Азиатско -Тихоокеанский регион стал наиболее динамичным регионом мира и важным двигателем роста мировой экономики.

Председатель КНР отметил, что реализация 15-го пятилетнего плана развития Китая создаст дополнительные возможности для экономического роста не только внутри страны, но и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин, в свою очередь, готов расширять взаимодействие с международным деловым сообществом. Кроме того, Си Цзиньпин заявил о поддержке инициативы по созданию новой международной структуры — «Всемирной ассоциации экономического сотрудничества между заливами».

Фото: МИД Китая

В четверг, 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне состоялась встреча Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС. Главным итогом переговоров стало подтверждение намерения сторон выстраивать конструктивные и стабильные отношения на основе взаимного уважения, справедливости и равноправия. Си Цзиньпин призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество, урегулировать существующие разногласия путем диалога и не допускать эскалации противоречий, отдельно подчеркнув важность тайваньского вопроса. Стороны также выразили готовность расширять взаимодействие в сельском хозяйстве, энергетике, борьбе с наркотрафиком, нелегальной миграцией и киберпреступностью, а также координировать усилия в сфере безопасности искусственного интеллекта. По итогам встречи лидеры договорились разработать план действий по развитию конструктивных стратегически стабильных отношений и реализации достигнутых ранее договоренностей.

Вместе с тем, Си Цзиньпин, Путин и Трамп провели историческую трехстороннюю встречу в Шэньчжэне, к которой было приковано внимание всей мировой общественности. Встреча в подобном формате проходит впервые в истории трехсторонних отношений стран и истории АТЭС. Одной из главных тем обсуждения стала международная безопасность, в частности ядерное разоружение и снижение риска применения ядерного оружия. Си Цзиньпин выступил за укрепление диалога и предотвращение глобальных конфликтов. Дональд Трамп подчеркнул особую ответственность трех держав за сокращение ядерных арсеналов. Владимир Путин, в свою очередь, отметил совместную ответственность России, США и Китая за поддержание международного мира и безопасности. Также стороны затронули вопросы региональных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что «мир между великими державами приносит спокойствие в мир, в то время как конфликты между ними приведут лишь к хаосу в мире». По его словам, более 80 лет назад Китай, Россия и Соединенные Штаты в качестве ключевых антифашистских сил в мире сражались плечом к плечу и одержали великие победы, завоевав мир и спокойствие для всего мира. Кроме того, он убежден, что позитивное взаимодействие между великими державами — это не выбор, а необходимость. Крупные страны несут особую ответственность, «поскольку человечество живет в единой глобальной деревне, а судьбы всех стран переплетены в сообществе единой судьбы».

«Саму готовность к такому разговору я оцениваю положительно. Но критерием успеха должны стать не протокольные кадры, а последующие действия: сохранение каналов связи, снижение риска эскалации, более предсказуемая торговая политика и выполнение достигнутых договорённостей. Для мировой экономики особенно важно, чтобы политическое соперничество не превращалось в постоянный источник неопределённости для инвесторов и предприятий», — прокомментировал историческую трехстороннюю встречу политолог Алибек Тажибаев.

При этом переговоры трёх руководителей на полях саммита и коллективная работа АТЭС — разные форматы. Их не следует смешивать: двусторонние и трёхсторонние контакты могут улучшить общую атмосферу, но не заменяют согласования интересов всех экономик-участниц, уверен эксперт.

По словам политолога, для Казахстана главная возможность — более глубокое подключение к торговым, инвестиционным и технологическим связям Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом Казахстан не входит в состав АТЭС, поэтому речь идёт не об автоматическом получении преимуществ участника, а о сотрудничестве с экономиками форума через двусторонние и другие действующие механизмы. В официальной повестке АТЭС особое внимание уделяется торговле, инвестициям, устойчивости цепочек поставок и взаимосвязанности — направлениям, имеющим прямое значение и для нашей страны.