Горожане смогут напрямую задать специалистам вопросы о получении госуслуг и решении жилищных проблем.

Сегодня, 20 ноября, в городе Аксай Бурлинского района состоится общественный прием для местных жителей. Встреча будет посвящена вопросам оказания государственных услуг и решению жилищных вопросов в рамках деятельности местных исполнительных органов.

Как сообщается в анонсе мероприятия, прием пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: город Аксай, проспект Абая, 3/1 (здание акимата города Аксай, Центр приема граждан).

Организаторы приглашают всех желающих получить консультации и ответы на интересующие вопросы.