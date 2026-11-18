Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» подвела итоги сразу двух знаковых событий в Бурлинском районе ЗКО — ввела в эксплуатацию 6-й компрессор обратной закачки газа, завершив масштабный производственный проект ПРК-1, и открыла после реконструкции городской стадион.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила о завершении Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1) и успешной реконструкции стадиона «Жастар» в городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

Завершение Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1)

Строительство 6-го компрессора обратной закачки газа стало последним в череде крупных объектов, реализованных компанией в рамках ПРК-1 для снижения газового фактора и поддержания уровня добычи жидких углеводородов. С его успешным запуском весь объём проекта считается выполненным, что знаменует начало новой страницы в истории Карачаганака.

На официальной церемонии завершения ПРК-1 присутствовали представители Министерства энергетики РК, уполномоченного органа ТОО «PSA», акиматов Западно-Казахстанской области и Бурлинского района, компаний-партнёров по Карачаганакскому проекту и руководство КПО. В ходе визита на месторождение почётные гости ознакомились с работой новых производственных объектов и внедрёнными техническими инновациями.

«ПРК-1 был чрезвычайно сложной задачей, но наша команда с ней успешно справилась благодаря своей сплочённости и тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и нашими акционерами. Их постоянная поддержка сыграла решающую роль в обеспечении безопасной и своевременной реализации ПРК-1 для достижения наших общих целей», — сказал генеральный директор КПО Марко Марсили.

Участники церемонии выразили признательность КПО за проделанную работу и пожелали коллективу дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.

Открытие обновлённого стадиона «Жастар»

Параллельно в рамках программы развития социальной инфраструктуры региона КПО завершила реконструкцию стадиона «Жастар» в Аксае. Модернизированный спортивный комплекс площадью два гектара создаёт современные условия для тренировок, проведения соревнований и массовых мероприятий.

На территории стадиона расположены футбольное поле, игровые площадки и зоны для занятий физической культурой. В ходе реконструкции полностью обновили футбольное поле в соответствии с современными требованиями, модернизировали трибуны для зрителей, а также отремонтировали раздевалки и душевые помещения.

Особое внимание уделили безопасности и комфорту посетителей: на объекте обновили системы освещения и инженерные коммуникации, установили современное оборудование.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители областного и районного акиматов, руководство КПО, подрядных организаций, СМИ и общественности. Выступающие отметили значимость объекта для развития массового и детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни.

«Мы рады внести вклад в развитие спортивной инфраструктуры Аксая. Уверен, что обновлённый стадион станет важной площадкой для проведения спортивных мероприятий, занятий физической культурой и активного отдыха жителей города», — отметил генеральный директор КПО Марко Марсили.

КПО продолжает реализовывать социальные и инфраструктурные инициативы в партнёрстве с местными исполнительными органами. Начиная с 2022 года компания ввела в эксплуатацию 11 спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные и культурно-спортивные комплексы, три из которых — в Бурлинском районе. Общий объём инвестиций КПО в социальные и инфраструктурные проекты в ЗКО превысил 970 млн долларов США.

Справка: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) является совместным предприятием «Эни СпА» (29,25%), «Шелл плс» (29,25%), «Шеврон» (18%), «Лукойл» (13,5%) и АО «НК «КазМунайГаз» (10%). КПО руководит разработкой и освоением Карачаганакского месторождения — одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире.