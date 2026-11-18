Пакет поправок, одобренный в первом чтении, также предусматривает ответственность за клевету в сети, обязательную регистрацию представительств онлайн-платформ и идентификацию крупных сообществ.

В Казахстане планируют ввести административную ответственность за мат в масс-медиа и интернете - нецензурную брань хотят официально отнести к мелкому хулиганству. Соответствующие поправки одобрили в первом чтении на заседании Курултая.

Пока это только законопроект - его нормы продолжат дорабатывать ко второму чтению. Документ охватывает сразу несколько ключевых направлений в цифровой сфере и работе медиа:

Требования к онлайн-платформам и блогерам

Каждую онлайн-платформу планируют обязать открыть официальное представительство в Казахстане для прямого взаимодействия с госорганами. За распространение противоправного контента и неисполнение предписаний о его удалении в КоАП введут штрафы для самих площадок. Необходимость таких мер объясняют статистикой: за 10 месяцев 2026 года в сети выявили 128,5 тысячи противоправных материалов, из которых удалили лишь около 70%. Кроме того, обязательную идентификацию предлагают ввести для пользователей и публичных сообществ с аудиторией более пяти тысяч подписчиков.

Возрастные ограничения для детей

Законопроект предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях пользователей младше 16 лет и внедрение механизмов проверки возраста. При этом отдельно оговаривается, что ограничение не затронет мессенджеры - дети по-прежнему смогут общаться там с родителями, близкими и учителями.

Онлайн-кинотеатры и защита репутации

Для аудиовизуальных платформ предлагают ввести лицензирование трансляции теле- и радиоканалов, а онлайн-кинотеатры обяжут определить своих законных представителей в стране.

Отдельный блок поправок направлен на защиту чести, достоинства и права на собственное изображение. Помимо штрафов за нецензурную брань, в КоАП хотят закрепить административную ответственность за клевету в интернете. Также документ предусматривает обязательную маркировку официальных ответов госорганов в СМИ и новые требования к прозрачности информации об образовательных курсах и оккультных услугах.