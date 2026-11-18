На Солнце произошла вспышка класса M1.1 — первая за пять дней вспышка такой мощности. Событие зарегистрировали 17 ноября: оно продолжалось 14 минут, а максимальной интенсивности достигло в 18:49 по московскому времени. За сутки ученые также зафиксировали еще 14 вспышек более слабого класса C.

Несмотря на то что вспышки класса M относятся к достаточно мощным солнечным событиям, сама по себе такая активность не означает, что Земле обязательно грозит магнитная буря. Возможные последствия зависят от характеристик вспышки и от того, сопровождалась ли она выбросом плазмы в направлении нашей планеты, передает МойГород

Что произошло на Солнце 17 ноября

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вспышка началась в 18:39 по московскому времени и завершилась в 18:53. Пик активности пришелся на 18:49, когда ее мощность достигла уровня M1.1.

Помимо этого события, с начала суток ученые зарегистрировали еще 14 вспышек класса C. Таким образом, общее количество зафиксированных вспышек классов C и M составило не менее 15.

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Особое внимание привлекло именно событие M1.1, поскольку это первая вспышка класса M за последние пять дней.

Что означает вспышка класса M1.1

Фото: Canva

Солнечные вспышки классифицируют по интенсивности рентгеновского излучения. Для этого используют пять основных классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности излучения в десять раз.

Самыми слабыми считаются вспышки класса A, затем идут B и C. События класса M относятся к более мощным, а класс X объединяет наиболее интенсивные вспышки. Внутри каждого класса также есть градация по числам: например, M1.1 слабее, чем M5 или M9.

Таким образом, зарегистрированная вспышка M1.1 находится у нижней границы своего класса. Она считается заметным событием солнечной активности, но не относится к наиболее экстремальным проявлениям Солнца.

Как солнечная вспышка может повлиять на Землю

Вспышки сопровождаются мощным выбросом электромагнитного излучения, в том числе рентгеновских лучей. Оно достигает Земли примерно за восемь минут и взаимодействует с верхними слоями атмосферы.

В зависимости от мощности события это может привести к кратковременным нарушениям радиосвязи на освещенной стороне планеты. В частности, могут возникать помехи при передаче высокочастотных радиосигналов, которые используют авиация, морские службы и другие системы связи.

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Однако солнечная вспышка и магнитная буря — не одно и то же. Магнитные бури чаще всего связаны с корональными выбросами массы — огромными облаками плазмы и магнитного поля, которые Солнце выбрасывает в космос.

Фото: Canva

Если такое облако направлено в сторону Земли и достигает ее, оно может взаимодействовать с магнитным полем планеты и вызвать геомагнитные возмущения. При достаточно сильных событиях возможны сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. В исключительных случаях мощные магнитные бури способны создавать дополнительную нагрузку на электросети.

При этом не каждая вспышка сопровождается выбросом плазмы, направленным к нашей планете. Поэтому по одному только классу M1.1 нельзя сделать вывод о том, что Землю ожидает магнитная буря.

Стоит ли ждать магнитную бурю после вспышки

В сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН о вспышке M1.1 не приводилось подтверждения того, что выброс плазмы направлен к Земле. Следовательно, связывать это событие с неизбежной магнитной бурей оснований нет.

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Кроме того, специалисты зарегистрировали и другие проявления солнечной активности. В частности, позднее была зафиксирована еще одна вспышка класса M — M1.7. Это показывает, что активность Солнца продолжалась и после первого события.

Ученые продолжают следить за солнечной активностью, поскольку для оценки возможного воздействия на Землю важно учитывать не только мощность вспышек, но и сопутствующие выбросы плазмы, их скорость и направление движения.