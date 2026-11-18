Филиал работал в Уральске: в Казахстане завершили расследование по финпирамиде на 560 млн тенге

Дело о создании и руководстве финансовой пирамидой расследовали в Астане.

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении пяти подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой "Buyers Union", сообщили в АФМ.

Для маскировки незаконной деятельности организаторы зарегистрировали потребительский кооператив, арендовали офисы в престижных бизнес-центрах и открыли филиалы по всей стране. Представительства компании работали в Астане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Атырау, Актобе, Актау, Караганде, Кокшетау, Таразе, Шу и других городах республики.

В соцсетях и на интернет-площадках казахстанцам обещали "беспроцентные" займы на покупку квартир и машин, рефинансирование кредитов, а также участие в программах Trade-in. После внесения стартового взноса вкладчики попадали в очередь, продвижение которой напрямую зависело от притока денег от новых участников.

- Для взаимодействия с пайщиками применялись цифровые платформы "TrustContact" и "TrustMe", позволявшие заключать договоры онлайн, пользоваться личным кабинетом и отслеживать внесенные средства и продвижение очереди, - пояснили в ведомстве.

По данным следствия, организаторы успели заключить договоры с 332 гражданами на общую сумму свыше 562 млн тенге.

С санкции суда на имущество фигурантов наложен арест: изъяты шесть автомобилей, а также криптоактивы в размере 5 513 USDT и 1 003 Futeres.

Уголовное дело направлено в суд.



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