Эксперт Škoda и профессиональный гонщик рассказали о безопасном вождении зимой

Зима в Казахстане наступает по-разному. Из-за большой территории и разнообразия климатических условий в одних регионах устойчивые морозы и снегопады приходят уже в начале ноября, в других первые заморозки могут наступить только в декабре.

В этот период особенно важны не только техническая готовность автомобиля, но и навыки водителя. Независимо от региона переходный период требует от автомобилистов особого внимания. Осенний дождь может за несколько часов смениться мокрым снегом, ночные заморозки превращают влажный асфальт в гололёд, а обильные осадки существенно ограничивают видимость.

В таких условиях важны две составляющие: техническая готовность автомобиля и правильные действия водителя. Мы собрали практические рекомендации, которые помогут увереннее чувствовать себя за рулём в сложную погоду.

На вопросы о том, как действовать при заносе, чем отличается управление переднеприводным автомобилем от полноприводного, когда менять шины и как подготовить машину к сильным морозам ответят эксперты Андрей Амелин и Анатолий Смирнов.

Как управлять автомобилем в сложных условиях

Андрей Амелин – казахстанский автогонщик, кандидат в мастера спорта, Чемпион ралли «Самұрық» — 2010/2011 г., вице-чемпион Казахстана по автокроссу. В его спортивной карьере – участие в национальных раллийных соревнованиях и другие призовые результаты. Впереди у Андрея – участие в ралли Dakar 2027.

Передний или полный привод: в чём разница зимой?

Полный привод действительно даёт преимущество при трогании и разгоне на скользкой поверхности. Крутящий момент распределяется между осями, благодаря чему автомобилю проще реализовать тягу и начать движение на снегу или льду.

Передний привод тоже отлично подходит для зимней эксплуатации, это безопасный вариант компоновки, особенно для наших климатических условий. Главное – избегать резкого ускорения и не провоцировать потерю сцепления ведущих колёс.

В линейке Škoda есть разные варианты автомобилей для таких условий. Вся модельная линейка имеет модификации с полным приводом, реализованным через муфту Haldex. Также лифтбэки Octavia и Superb, а также городской кроссовер Karoq имеют переднеприводное оснащение.

Практический совет: если автомобиль оснащён полным приводом, не стоит воспринимать его как разрешение ехать быстрее остальных. Дополнительная тяга помогает начать движение, но не отменяет необходимости заранее снижать скорость перед поворотом.

Что делать, если автомобиль пошёл в занос?

Первое и самое важное – не паниковать. Резкие движения рулём, торможение в пол и попытки резко ускориться могут только усугубить ситуацию.

Если автомобиль начинает заносить, необходимо:

1. Посмотреть в направлении, куда вы хотите продолжить движение, а не на препятствие.

2. Плавно отпустить педаль газа.

3. Скорректировать направление рулём в сторону заноса, без резких движений.

4. Не делать резких манипуляций с педалями и рулевым колесом.

5. После восстановления устойчивости плавно продолжить движение.

Самый надёжный способ избежать заноса – заранее снизить скорость и не провоцировать автомобиль резкими манёврами.

Как безопасно двигаться во время сильного снегопада?

В первую очередь необходимо адаптировать скорость к видимости. Даже если дорожные знаки разрешают ехать быстрее, погодные условия могут требовать значительно меньшей скорости.

Рекомендую придерживаться нескольких правил:

Увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Избегать резких перестроений и обгонов.

Включать ближний свет фар, а при необходимости использовать противотуманные фары, если они предусмотрены конструкцией.

Перед поездкой полностью очищать стёкла, зеркала, фары и крышу автомобиля от снега.

Не ориентироваться исключительно на колею впереди идущих машин: под снегом может скрываться лёд.

Особенно внимательно нужно двигаться на мостах, эстакадах и открытых участках трассы. Там покрытие может замерзать быстрее, чем на обычной дороге.

Сильный дождь и аквапланирование

Аквапланирование возникает, когда между шиной и дорожным покрытием образуется водяная прослойка. В результате колесо частично или полностью теряет контакт с асфальтом, а водитель может почувствовать, что автомобиль перестал реагировать на руль.

Риск увеличивается при высокой скорости, изношенном протекторе и большом количестве воды на дороге.

Чтобы снизить вероятность аквапланирования:

Заранее уменьшайте скорость перед участками с большим количеством воды.

Увеличивайте дистанцию.

Избегайте резких перестроений и торможения.

Следите за состоянием протектора и давлением в шинах.

Если автомобиль всё-таки начал скользить по воде, важно плавно отпустить акселератор, удерживать руль в направлении движения и избегать резких тормозных воздействий. Не пытайтесь резко изменить траекторию, пока шины не восстановили сцепление с дорогой.

Главное правило: если глубину воды невозможно оценить, лучше выбрать другой маршрут.

Гололёд: плавность важнее скорости реакции

На скользкой дороге все действия должны быть максимально плавными. Тормозить лучше заранее, до поворота, а не непосредственно во время него.

Если автомобиль оборудован ABS, при экстренном торможении нужно уверенно и непрерывно нажимать на педаль тормоза. Не следует пытаться имитировать работу ABS многократными нажатиями.

И ещё один совет: не стоит проверять сцепление с дорогой резким торможением или поворотом руля. Водитель должен оценивать условия заранее, а не искать предел сцепления в потоке.

Когда менять шины на зимние?

Существует распространённое мнение, что зимнюю резину нужно устанавливать только после первого снега. Насколько это правильно?

Ориентироваться только на снег не стоит. Летние шины рассчитаны на другие температурные условия, а при похолодании их резиновая смесь становится менее эффективной.

В качестве практического ориентира часто используют среднесуточную температуру около +7 °C. Когда температура стабильно опускается к этой отметке, стоит задуматься о переходе на зимние шины.

В Казахстане также важно помнить о требованиях законодательства: зимние шины обязательны в период с 1 декабря по 1 марта.

Как подготовить автомобиль к холодному сезону

Советы за рулём – только половина подготовки. Даже самый опытный водитель зависит от технического состояния автомобиля. Поэтому перед наступлением холодов стоит уделить внимание основным системам и заранее проверить всё, что может повлиять на эксплуатацию зимой.

О сервисной подготовке и полезных решениях для повседневных поездок рассказывает Анатолий Смирнов, Директор департамента послепродажного обслуживания Škoda Qazaqstan.

Что обязательно проверить перед зимой?

В первую очередь необходимо проверить аккумуляторную батарею и систему зарядки. При низких температурах аккумулятору сложнее отдавать необходимый пусковой ток, поэтому батарея, которая летом работала без замечаний, зимой может оказаться недостаточно эффективной.

Также важно проверить:

Состояние зимних шин, глубину протектора и давление.

Тормозные колодки, диски и работу тормозной системы.

Состояние щёток стеклоочистителя.

Работу отопителя и системы обдува стёкол.

Состояние охлаждающей жидкости и её температуру замерзания.

Уровень и соответствие моторного масла рекомендациям производителя.

Осветительные приборы и регулировку фар.

Состояние уплотнителей дверей и багажного отделения.

Отдельное внимание стоит уделить омывающей жидкости. Летний состав необходимо заменить на зимний, рассчитанный на ожидаемые температуры в регионе.

Какие вещи вы рекомендуете всегда иметь с собой в холодный сезон?

В первой категории обязательно должны быть щётка для снега, скребок для льда, зимняя стеклоомывающая жидкость, перчатки, фонарь и автомобильная аптечка. Для дальних поездок полезно иметь пусковые провода или совместимое пусковое устройство, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и тёплую одежду.

Если вы часто ездите за город, стоит дополнительно положить в багажник небольшую лопату, буксировочный трос, запас воды и тёплый плед.

Вторая категория – вещи для комфорта. Термос, дорожный органайзер, плед и сменная одежда могут оказаться очень кстати, если поездка затянется из-за снегопада или дорожных ограничений. Часть решений уже имеется в решениях Simply Clever. Это одно из фирменных отличий Škoda, разработанных инженерами европейского бренда для водителя и пассажиров, чтобы сделать повседневную эксплуатацию автомобиля и дальние путешествия ещё комфортнее. Их главная особенность – простота, практичность и доступность именно тогда, когда они нужны.

Например, скребок для льда в крышке топливного бака, удобные отделения для хранения вещей, крючки и крепления в багажнике. Это небольшие детали, которые делают каждую поездку приятнее.

Отмечу, что остальные аксессуары, такие как дополнительный багажник, фирменная теплая одежда и иные аксессуары европейского производства с традиционно высоким уровнем качества, можно приобрести у всех официальных дилеров Škoda. Оригинальные аксессуары разрабатываются с учётом конкретных моделей и особенностей их конструкции. Поэтому при выборе стоит уточнять совместимость у официального дилера.

Как правильно очищать автомобиль от снега?

Самое главное – использовать подходящие инструменты. Для кузова лучше выбирать мягкую щётку, а для стёкол – специальный скребок.

Не стоит использовать металлические предметы, жёсткие щётки или пытаться сбивать лёд с кузова силой. Под слоем снега могут находиться песок и мелкие частицы грязи, которые при трении способны оставить царапины. Кстати, гарантия на ЛКП у автомобилей Škoda составляет три года.

Зимняя эксплуатация не означает, что для всех водителей существует один универсальный автомобиль. Кто-то ежедневно передвигается по городу, кто-то регулярно ездит между регионами, а для кого-то автомобиль – прежде всего возможность путешествовать всей семьёй.

В линейке Škoda есть модели для разных сценариев

Škoda Kodiaq – просторный SUV для семейных поездок и дальних маршрутов, данная модель уже стала бестселлером европейской марки в нашей стране.

Škoda Karoq – компактный SUV, сочетающий удобство городской эксплуатации и возможности для загородных поездок. В зависимости от версии также доступен полный привод.

Škoda Superb – автомобиль для тех, кто часто преодолевает большие расстояния. Просторный салон, комфорт и продуманная эргономика особенно важны в продолжительных поездках, также данная модель имеет модификации на полном приводе, что будет большим плюсом в зимний сезон.

Škoda Octavia – универсальный вариант для ежедневных маршрутов, поездок по городу и путешествий по трассе. Практичность и вместительный багажник делают её удобным спутником в любое время года. Octavia также может оснащаться полным приводом, что делает ее уникальным вариантом в своем классе.

Также дистрибьютор Škoda в Казахстане напоминает о действующих специальных предложениях на всю модельную линейку. Во всех официальных дилерских центрах Skoda в Казахстане действует предложение "Честный Европеец", по нему стоимость на Kodiaq в комплектации Selection составит 16 990 000 теңге, комплектация SportLine – 18 690 000 теңге.

Двухлитровые модификации Octavia и городского кроссовера Skoda Karoq доступны под 0,1% годовых, сроком на три года по программе "Процент как в Европе".

Флагман европейской марки – Skoda Superb также доступен с выгодой в три миллиона теңге.