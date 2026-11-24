До перехода в правительство в феврале 2025 года он уже работал в нацкомпании.

Ерсайын Нагаспаев, которого сегодня освободили от должности министра промышленности и строительства, возглавил "Қазақстан темір жолы", сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".

По данным Telegram-канала фонда, правление утвердило его на пост председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы". До перехода в правительство в феврале 2025 года он уже работал в национальной компании - с 2021 по 2025 год занимал должность управляющего директора.

Нагаспаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».

За свою карьеру он работал в Комитете по инвестициям, МИД и посольстве Казахстана в России, а также занимал руководящие посты в Министерстве транспорта и коммуникаций и РГП "Актауский морской международный торговый порт". Кроме того, в его послужном списке - работа акимом Шахтинска Карагандинской области, заместителем акима Астаны и главой правления АО "СПК "Астана".

