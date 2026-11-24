88 лет балхашской меди: от первой плавки до современных технологий

24 ноября 1938 года на Балхашском медеплавильном заводе впервые получили черновую медь. Это событие стало важной вехой в истории отечественной металлургии и положило начало развитию одного из крупнейших металлургических предприятий Казахстана.

За 88 лет завод прошёл путь от одной отражательной печи до комплекса плавильных агрегатов и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Сегодня «Казахмыс» продолжает модернизацию предприятия: в 2026 году на реализацию соответствующей программы предусмотрено 21,8 млрд тенге, сообщается на сайте компании.

От первой плавки до современного производства

В 1938 году на заводе работали одна отражательная печь и один конвертер. Содержание меди в штейне составляло 18–22%, процесс конвертирования занимал до девяти часов, а содержание меди в получаемом металле достигало около 96%.

Сегодня в медеплавильном цехе работают две печи Ванюкова, пять конвертеров вместимостью 80 тонн каждый и три анодные печи вместимостью по 250 тонн.

Благодаря развитию технологий среднее содержание меди в штейне увеличилось до 55%, а продолжительность конвертирования сократилась до 5–6 часов.

Современный технологический процесс начинается с подготовки шихты, которая поступает в печи Ванюкова. При температуре 1200–1300 градусов образуется штейн — промежуточный продукт металлургического производства. Затем он направляется в конвертеры для получения черновой меди.

Следующий этап — огневое рафинирование в анодных печах. После очистки от примесей металл разливают в аноды с содержанием меди 99,6%, которые направляются в цех электролиза для дальнейшей переработки и получения катодной меди.

Фото: kazakhmys.kz

Инвестиции в модернизацию

Одним из ключевых направлений развития Балхашского медеплавильного завода является обновление производственных мощностей и повышение надёжности оборудования.

В 2026 году «Казахмыс» реализует программу модернизации предприятия стоимостью 21,8 млрд тенге. Она предусматривает капитальные ремонты металлургических агрегатов, обновление производственной инфраструктуры и совершенствование технологических процессов.

В рамках программы уже завершён капитальный ремонт печи Ванюкова № 1 стоимостью свыше 5 млрд тенге. На 2027 год запланирован капитальный ремонт печи Ванюкова № 2 с объёмом инвестиций более 5,4 млрд тенге.

Также ведутся работы по обновлению анодных печей, конвертеров и оборудования сернокислотного цеха.

Фото: kazakhmys.kz

Современные технологии и автоматизация

Наряду с обновлением оборудования на предприятии совершенствуются системы управления производственными процессами.

С 2012 года на заводе внедряется автоматизированное управление поворотом конвертеров, позволяющее сократить количество ручных операций. В 2026 году на анодной печи № 3 установлено мазутно-нагревательное устройство.

Одним из перспективных направлений дальнейшей автоматизации является установка оптического газоанализатора на участке конвертирования. Рассматриваемый проект предусматривает автоматизированный контроль параметров плавки, определение готовности шлака и меди, а также более точный расчёт необходимого количества руды.

Внедрение этой технологии позволит повысить точность контроля технологических параметров и стабильность производственных процессов.

Фото: kazakhmys.kz

88 лет металлургических традиций

Балхашский медеплавильный завод остаётся одним из ключевых предприятий отечественной металлургии.

Его проектная мощность составляет 220 тыс. тонн катодной меди, 1,1 млн тонн серной кислоты, 10 тонн золота и 400 тонн серебра в год.

За 88-летней историей предприятия стоят поколения металлургов, инженеров и специалистов, труд которых внёс значительный вклад в становление и развитие металлургической промышленности Казахстана.

Сегодня, сохраняя преемственность поколений и накопленный производственный опыт, «Казахмыс» продолжает инвестировать в развитие завода, обновление оборудования и внедрение современных технологий, формируя основу для его дальнейшей работы.

Источник: официиальный сайт ТОО «Корпорация Казахмыс»