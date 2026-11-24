За 88 лет завод прошёл путь от одной отражательной печи до комплекса плавильных агрегатов и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Сегодня «Казахмыс» продолжает модернизацию предприятия: в 2026 году на реализацию соответствующей программы предусмотрено 21,8 млрд тенге, сообщается на сайте компании.
От первой плавки до современного производства
В 1938 году на заводе работали одна отражательная печь и один конвертер. Содержание меди в штейне составляло 18–22%, процесс конвертирования занимал до девяти часов, а содержание меди в получаемом металле достигало около 96%.
Сегодня в медеплавильном цехе работают две печи Ванюкова, пять конвертеров вместимостью 80 тонн каждый и три анодные печи вместимостью по 250 тонн.
Благодаря развитию технологий среднее содержание меди в штейне увеличилось до 55%, а продолжительность конвертирования сократилась до 5–6 часов.
Современный технологический процесс начинается с подготовки шихты, которая поступает в печи Ванюкова. При температуре 1200–1300 градусов образуется штейн — промежуточный продукт металлургического производства. Затем он направляется в конвертеры для получения черновой меди.
Следующий этап — огневое рафинирование в анодных печах. После очистки от примесей металл разливают в аноды с содержанием меди 99,6%, которые направляются в цех электролиза для дальнейшей переработки и получения катодной меди.
Инвестиции в модернизацию
Одним из ключевых направлений развития Балхашского медеплавильного завода является обновление производственных мощностей и повышение надёжности оборудования.
В 2026 году «Казахмыс» реализует программу модернизации предприятия стоимостью 21,8 млрд тенге. Она предусматривает капитальные ремонты металлургических агрегатов, обновление производственной инфраструктуры и совершенствование технологических процессов.
В рамках программы уже завершён капитальный ремонт печи Ванюкова № 1 стоимостью свыше 5 млрд тенге. На 2027 год запланирован капитальный ремонт печи Ванюкова № 2 с объёмом инвестиций более 5,4 млрд тенге.
Также ведутся работы по обновлению анодных печей, конвертеров и оборудования сернокислотного цеха.
Современные технологии и автоматизация
Наряду с обновлением оборудования на предприятии совершенствуются системы управления производственными процессами.
С 2012 года на заводе внедряется автоматизированное управление поворотом конвертеров, позволяющее сократить количество ручных операций. В 2026 году на анодной печи № 3 установлено мазутно-нагревательное устройство.
Одним из перспективных направлений дальнейшей автоматизации является установка оптического газоанализатора на участке конвертирования. Рассматриваемый проект предусматривает автоматизированный контроль параметров плавки, определение готовности шлака и меди, а также более точный расчёт необходимого количества руды.
Внедрение этой технологии позволит повысить точность контроля технологических параметров и стабильность производственных процессов.
88 лет металлургических традиций
Балхашский медеплавильный завод остаётся одним из ключевых предприятий отечественной металлургии.
Его проектная мощность составляет 220 тыс. тонн катодной меди, 1,1 млн тонн серной кислоты, 10 тонн золота и 400 тонн серебра в год.
За 88-летней историей предприятия стоят поколения металлургов, инженеров и специалистов, труд которых внёс значительный вклад в становление и развитие металлургической промышленности Казахстана.
Сегодня, сохраняя преемственность поколений и накопленный производственный опыт, «Казахмыс» продолжает инвестировать в развитие завода, обновление оборудования и внедрение современных технологий, формируя основу для его дальнейшей работы.
Источник: официиальный сайт ТОО «Корпорация Казахмыс»