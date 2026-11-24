Житель Актюбинской области покончил с собой после гибели матери в аварии

Ему был 21 год.

ДТП произошло 23 ноября на автодороге Кандыагаш - Шалкар вблизи поселка Журун. Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, водитель автомобиля Renault не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина опрокинулась. Женщина скончалась на месте происшествия. По факту аварии начато досудебное расследование.

Как выяснилось, погибшая работала врачом-оториноларингологом в Мугалжарской районной больнице. С 9 ноября она находилась в отпуске.

Семья тяжело восприняла утрату: узнав о смерти матери, сын врача покончил с собой. Ему был 21 год.

Айман КАРИМ