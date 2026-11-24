Адвокаты ректора ЗКГУ им. М. Утемисова Нурлана Сергалиева, которому продлили арест до пяти месяцев, обжаловали отказ в переводе подзащитного под домашний арест. Защита настаивает на невиновности ученого, отсутствии состава преступления и критическом ухудшении его здоровья в условиях СИЗО.

В июле этого года стало известно о задержании ректора ЗКГУ им. М. Утемисова Нурлана Сергалиева. Ему предъявляют обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследованием дела занимается антикоррупционная служба ДКНБ РК.

Отметим, что досудебное следствие еще не завершено, и Нурлан Сергалиев находится под арестом. А недавно меру пресечения продлили еще до пяти месяцев. Не согласившись с этим, его адвокаты Тамара Сарсенова и Сая Утяпов подали ходатайство в следственный суд с просьбой отправить его под домашний арест. Однако им отказали. Тогда адвокаты направили жалобы в областной суд.

Адвокат Сая Утяпов сообщил суду, что нахождение под стражей негативно сказывается на здоровье Сергалиева, у которого диагностированы несколько заболеваний, среди которых артрит, урологическая болезнь, сердечное заболевание, холецистит и киста.

- Сергалиеву рекомендовано дальнейшее лечение, которое в условиях следственного изолятора невозможно. В данный момент его не вывозят в медучреждение. Заболевание возрастное, ему тяжело ходить и передвигаться. Всё лечение приостановлено, - сказал Сая Утяпов.

Кроме этого, он подчеркнул, что в действующем здании СИЗО нет никаких условий для содержания людей. Строение сыплется, внутри сырость, окна не открываются. При этом контингент арестантов разный, и ранее не судимому Сергалиеву приходится находиться в одном помещении с ранее судимыми рецидивистами.

По словам Тамары Сарсеновой, с первых дней не проверена обоснованность подозрений и нет состава самого преступления. Она отметила, что арест Сергалиева продлили, однако на сегодняшний день не проведено ни одного следственного действия.

- Начиная с октября 2025 года все кабинеты ЗКУ были на прослушке, в том числе кабинет Сергалиева. Эти разговоры были переданы на экспертизу 1 июня, чтобы определили дословность и принадлежность содержания бесед. Всего передали 59 разговоров. Результаты получили 30 октября. В разговорах ничего нет: Сергалиев обсуждает рабочие моменты, вопросы премирования, бухгалтер говорит ему, что осталась большая экономия средств, Сергалиев говорит, чтобы раздали ветеранам, которые уже не могут преподавать. Также обсуждается вопрос покупки и посадки деревьев, чтобы облагородить территорию. Обсуждается приезд ученых из других республик, профсоюзные вопросы. В разговорах также говорится, что с приходом Сергалиева научные сотрудники получают по 150-200 тысяч тенге, а не как прежде, по 10-20 тысяч, - отметила Тамара Сарсенова.

Отметим, что ректор вуза вот уже пятый месяц находится под стражей по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам адвоката, при закупе оборудования цена у ТОО значилась в 190 млн тенге, а университету его продали за 383 млн тенге. Разницу посчитали завышенной стоимостью, в чем и заподозрили ректора вуза. Тамара Сарсенова попросила суд истребовать все заключения экспертиз, объективно исследовать их.

- Сергалиев - один из виднейших ученых, лауреат государственной премии, по его учебникам учатся казахстанские биологи и экологи, он автор методических пособий. Прошу суд проявить объективность и истребовать результаты трех последних экспертиз. Все четыре поставщика контактировали только с проректором вуза, записаны все их разговоры, и нет ни одного разговора с Сергалиевым. Один из поставщиков так и говорит: "Мы вашего ректора в глаза не видели и даже по телефону не разговаривали". Мы обращались в Генпрокуратуру, к прокурору области, который признает незаконными все заключения специалистов по этому оборудованию, а его зам вдруг отменяет постановление своего руководителя. Где это видано? Сергалиев сейчас - игрушка в руках антикора. При задержании также была масса нарушений: его волокли на второй этаж без адвоката и требовали признать вину - что оборудование стоило 190 млн. А НДС, транспортные расходы, коммерческий интерес ТОО? Оно же не будет бесплатно доставлять оборудование. Разница, которую вменили Сергалиеву в 212 млн тенге, по заключению экспертиз уменьшилась вдвое и составляет 114 млн. Второе ТОО должно поставить еще оборудование, и тогда останется 30 млн, а это, наверное, прибыль этого ТОО, - возмущается Тамара Сарсенова.

По словам адвоката, правила государственных закупок нельзя применять к научному оборудованию, которое не регулируется законом "О госзакупках". Она утверждает, что статья 361 УК РК предусматривает ограничение свободы, арест применяется в крайне исключительных случаях, и нет необходимости содержать Сергалиева под стражей, тем более ни один поставщик не дал показаний на ректора. Основанием для подозрения стали лишь слова проректора, который, по словам Сарсеновой, был вынужден оговорить своего руководителя в обмен на домашний арест.

- Проректору всё равно, на кого показать: у него ребенок-инвалид, и он должен находиться дома. Я прошу суд отпустить Сергалиева под домашний арест. Тем более он не получил в карман ни копейки, - заключила адвокат.

Выслушав доводы адвокатов, судья областного суда Магира Китарова постановила решение суда первой инстанции от 12 ноября оставить без изменений, а частную жалобу адвокатов без удовлетворения. Постановление суда обжалованию не подлежит. Другими словами, до окончания досудебного расследования Нурлан Сергалиев будет находиться под стражей.