Гололед, туман и мокрый снег: какой будет погода в ЗКО 24 ноября

В западных регионах Казахстана во вторник, 24 ноября, ожидаются туман, гололед и сильный ветер.

По данным РГП "Казгидромет", 24 ноября в Западно-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и снег, ночью и утром - гололед и туман, а днем ветер усилится до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром гололед и туман, днем порывы ветра до 15-20 м/с; температура ночью 0...–2 °C, днем +4...+6 °C.

В Атырауской области ночью и утром ожидается туман, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Атырау без осадков, ночью и утром туман, днем ветер до 15-18 м/с; температура ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.

В Мангистауской области ночью и утром прогнозируют туман, а ветер усилится до 15-20 м/с, днем местами до 23 м/с. В Актау временами дождь и ветер с порывами до 23 м/с; ночью +6...+8 °C, днём +13...+15 °C.

В Актюбинской области ночью пройдет дождь и образуется гололед, ночью и утром - туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3 °C, днём +4...+6 °C.