Сколько зарабатывают пожарные в ЗКО и хватает ли области техники для ЧС

О том, готовы ли спасатели ЗКО к крупным пожарам, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области числятся 179 единиц пожарной, специальной и вспомогательной техники, сообщили в ведомстве. Машины задействуют для тушения пожаров, ликвидации ЧС и проведения аварийно-спасательных работ. Из общего числа 87 единиц приходится на основную пожарную технику, 13 - на специальную и 79 - на вспомогательную.

По данным ДЧС, вся техника находится в исправном состоянии, однако 12 единиц уже подлежат списанию. Средний возраст пожарных автомобилей составляет 7 лет. При этом 24 машины эксплуатируются более 10 лет, 10 - свыше 15 лет и 19 - более 20 лет.

Обновление техники

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В ведомстве продолжают обновлять парк пожарной и спасательной техники, чтобы укрепить материально-техническую базу подразделений. В 2025 году было приобретено 24 единицы пожарной техники и 8 оперативно-служебных автомобилей. В 2026 году парк пополнился ещё 4 единицами пожарной техники и 3 оперативно-служебными автомобилями. В IV квартале 2026 года ожидается поставка ещё 15 пожарных автоцистерн. Кроме того, на 2027 год запланирована закупка 6 единиц техники. Всего в области работают 26 пожарных и 4 спасательных подразделения ДЧС. Они круглосуточно дежурят и обеспечивают оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Спасательная техника

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В распоряжении спасателей ЗКО находится 31 единица техники для поиска людей, работ на воде, ликвидации последствий ЧС и выездов в труднодоступные места. Сейчас подразделения обеспечены транспортом на 62% от нормы, средний возраст машин - 8 лет. В 2025 году для спасателей закупили 3 единицы техники и плавательное средство. В дальнейшем автопарк планируют обновлять, чтобы бригады быстрее добирались до мест происшествий.

Авиационная техника

В области постоянно базируется один вертолёт, который привлекают для мониторинга обстановки, поиска и спасения людей, эвакуации населения и других оперативных задач. Если произойдёт крупный пожар или ЧС, требующая нескольких воздушных судов, ДЧС может задействовать дополнительную авиацию других госорганов и ведомств, в том числе из Актюбинской и Атырауской областей.

Кадровое обеспечение

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Набор сотрудников на службу в органы гражданской защиты в ЗКО ведут постоянно. В подразделениях сохраняется нехватка кадров - в первую очередь водителей пожарных автомобилей с категорией "С". В ДЧС объясняют дефицит недостатком кандидатов, подходящих по возрасту, водительскому стажу и категории прав.

Пожарные работают по графику "сутки через трое": 24 часа на дежурстве и 72 часа отдыха. В среднем за месяц сотрудник выходит на 7-8 смен (168-192 часа), служба проходит в режиме ненормированного рабочего времени.

Средняя зарплата пожарного составляет 268 592 тенге на руки. Размер заработной платы зависит от должности, специального звания и предусмотренных надбавок. В частности:

стажёр - 153 433 тенге (к выдаче - 127 024 тенге),

пожарный - 195 893 тенге,

старший пожарный-спасатель - 317 559 тенге.

В выплаты входят должностной оклад, надбавки за звание, постоянную готовность, оперативное реагирование и классность, а также компенсация коммунальных услуг и жилищные выплаты. К государственным и профессиональным праздникам сотрудникам начисляют премии при наличии бюджетной экономии. Кроме того, предусмотрены компенсации сотрудникам и их семьям в случае травм, инвалидности или гибели при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в Теректинском районе строят авиационный ангар для вертолёта Ми-8 и новое пожарное депо стоимостью 2,3 миллиарда тенге. В ангаре оборудуют зону для обслуживания воздушного судна, служебные и бытовые помещения для экипажа, а на территории комплекса обустроят площадки для тренировок и подготовки спасателей.