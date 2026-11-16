В Теректинском районе рядом с международным аэропортом имени Маншук Маметовой возводят объекты гражданской защиты. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Стоимость проекта - 2,3 миллиарда тенге. На участке площадью 3,4 гектара появятся ангар для вертолёта Ми-8 и пожарное депо на пять единиц спецтехники. В ангаре предусмотрят зону для обслуживания воздушного судна, а также служебные и бытовые помещения для экипажа. На территории комплекса также оборудуют площадки для тренировок и подготовки спасателей.

Строительство началось в августе 2026 года, завершить его планируют в апреле 2027-го. Сейчас работы выполнены на 25%. К объектам уже подвели воду, газ и электричество, на площадке продолжаются монтаж металлоконструкций и гидроизоляция резервуаров.

Аким области Нариман Торегалиев проверил, как идут работы, и подчеркнул, что новый комплекс поможет быстрее реагировать на ЧС, проводить поисково-спасательные операции и оказывать экстренную медпомощь.

За последние три года из местного бюджета на пожарную безопасность и улучшение условий работы спасателей выделили более 4,53 миллиарда тенге - за это время для региона купили 43 пожарные машины. По проекту "Ауыл құтқарушысы" ("Сельский спасатель") в области открыли 19 пожарных постов, до конца года запустят ещё семь. Кроме того, новое пожарное депо стоимостью 400 миллионов тенге откроют в Шынгырлауском районе.