С 15 ноября участок трассы стал платным для проезда в Актюбинской области

На отрезке дороги платить за проезд теперь нужно всем категориям транспорта.

С 15 ноября проезд по участку трассы Актобе - Кандыагаш (89 километров) стал платным. Дорога между Актобе и Кандыагашем официально вошла в состав большой платной трассы Кандыагаш - Макат. Теперь её общая длина составляет 469,5 километра, пояснили в "КазАвтоЖол".

В Нацкомпании уточнили, как изменились правила:

На участке с 11-го по 87-й километр платить за проезд нужно всем - и легковушкам, и грузовикам с автобусами.

На остальной части маршрута для легковых машин проезд остался бесплатным (оплата взимается только с автобусов и грузового транспорта).

Сколько это стоит?

Цена зависит от машины и способа оплаты. Например, поездка на легковушке по платному отрезку в одну сторону обойдется в 240 тенге при предоплате или в 276 тенге, если платить уже после поездки.

За порядком следят 10 автоматических арок контроля - они сами считывают номера машин и начисляют оплату.

Как сэкономить и оплатить проезд?

Дешевле платить заранее. Пополнить баланс можно через сайт kaztoll.kz, мобильные приложения банков или другие сервисы.

Для местных жителей, чьи машины зарегистрированы в прилегающих районах, предусмотрены льготные абонементы. К примеру, годовой абонемент на легковушку стоит всего 1 МРП (4 325 тенге). Для грузовиков и автобусов действуют месячные и годовые тарифы.

Все собранные деньги идут на содержание дороги, ремонт и покупку спецтехники.

Перед поездкой водителям советуют проверять баланс. Узнать точные тарифы или задать вопросы можно на сайте kaztoll.kz либо по короткому номеру 1403 (звонок бесплатный, линия работает круглосуточно).