Худший сценарий для человечества: мощная солнечная буря может оставить мир без связи и электричества

Одна мощная вспышка на Солнце способна нарушить работу спутников, систем навигации, радиосвязи и даже электросетей. В худшем сценарии последствия могут затронуть целые регионы и оставить миллионы людей без электричества. При этом угроза исходит не от какого-то далекого космического объекта, а от звезды, которая находится в центре нашей Солнечной системы.

Ученые давно изучают это явление и предупреждают, что сильная геомагнитная буря способна создать серьезные проблемы для современной технологической инфраструктуры. В истории уже были случаи, когда солнечная активность приводила к масштабным сбоям в работе электрических сетей. Один из самых известных произошел в Канаде в 1989 году, когда без электричества остались около шести миллионов человек, передает МойГород.

А еще раньше, в 1859 году, произошла самая мощная из известных зарегистрированных геомагнитных бурь — событие Кэррингтона. Если бы подобное явление повторилось сегодня, последствия могли бы оказаться гораздо серьезнее, поскольку современная цивилизация практически полностью зависит от электричества и цифровых систем.

Что такое солнечная буря и почему она опасна

Солнце постоянно выбрасывает в космическое пространство потоки заряженных частиц. Однако иногда на его поверхности происходят особенно мощные процессы, сопровождающиеся вспышками и выбросами огромных облаков плазмы. Одно из таких явлений называется корональным выбросом массы.

Во время подобного выброса Солнце отправляет в космос миллиарды тонн вещества, состоящего преимущественно из заряженных частиц. Если облако направлено в сторону Земли, оно может достичь нашей планеты за несколько дней и взаимодействовать с ее магнитным полем.

В результате возникает геомагнитная буря — сильное возмущение магнитного поля Земли. Именно она представляет наибольшую опасность для электрических сетей и некоторых технологических систем.

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Важно понимать, что сама солнечная вспышка и геомагнитная буря — не одно и то же. Вспышка представляет собой мощный выброс энергии и излучения, а корональный выброс массы переносит плазму и магнитное поле. Их воздействие на Землю зависит от направления и характеристик выброса.

Как солнечная буря может отключить электричество

На первый взгляд кажется невероятным, что события на Солнце способны повлиять на электроснабжение городов, расположенных за миллионы километров от него. Однако механизм этого воздействия хорошо изучен.

Во время сильной геомагнитной бури магнитное поле Земли быстро меняется. Эти изменения могут создавать электрические токи в протяженных проводниках, в том числе в линиях электропередачи.

Особенно уязвимы крупные энергосистемы с длинными линиями и мощными трансформаторами. Геомагнитно-индуцированные токи способны нарушать нормальную работу трансформаторов, вызывать их перегрев и приводить к срабатыванию защитных устройств. В результате отдельные элементы сети могут отключаться, а при неблагоприятном развитии событий сбои способны распространяться на другие участки энергосистемы.

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В наиболее тяжелом сценарии повреждение крупных силовых трансформаторов может привести к продолжительным перебоям с электричеством. Их замена и ремонт требуют времени, поскольку такое оборудование сложно производить и перевозить.

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Помимо электросетей, сильные солнечные бури могут нарушать работу спутников, систем GPS, радиосвязи и некоторых авиационных систем. Поэтому последствия потенциально затрагивают не только энергетику, но и транспорт, связь, навигацию и другие сферы, зависящие от технологий.

Катастрофа 1859 года: телеграфы искрили, а небо светилось необычным светом

Самым известным примером экстремальной солнечной активности считается событие Кэррингтона, произошедшее в сентябре 1859 года. Его назвали в честь британского астронома Ричарда Кэррингтона, который наблюдал необычайно яркую вспышку на Солнце.

Вскоре после этого Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Ее последствия ощущались в разных частях планеты. Полярные сияния наблюдали даже в регионах, где подобные явления обычно не встречаются, — вплоть до Карибского бассейна и Гавайев.

Но необычное свечение неба было далеко не единственным последствием. В то время основным средством дальней связи служил телеграф, и именно его работа оказалась серьезно нарушена. На телеграфных линиях возникали сильные электрические токи, оборудование искрило, некоторые аппараты выходили из строя, а операторы сообщали об ударах током. В отдельных случаях возникали возгорания.

Представить последствия такого события сегодня несложно: вместо телеграфных линий под воздействием геомагнитных токов оказались бы современные электросети, спутниковая инфраструктура и системы связи.

При этом ученые не могут точно предсказать, насколько масштабными были бы последствия повторения события Кэррингтона. Однако американская Геологическая служба отмечает, что аналогичная буря сегодня могла бы серьезно повлиять на телекоммуникации и системы передачи электроэнергии.

Шесть миллионов человек остались без электричества из-за солнечной бури

Опасность этого явления не ограничивается историческими событиями. В марте 1989 года мощная геомагнитная буря привела к масштабному отключению электричества в канадской провинции Квебек.

Утром 13 марта возмущения магнитного поля Земли вызвали появление дополнительных электрических токов в энергосистеме. За короткое время защитные устройства начали отключать оборудование, и в итоге вся энергосистема Hydro-Québec вышла из строя.

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Без электричества остались около шести миллионов человек. Отключение продолжалось примерно девять часов, хотя восстановление отдельных элементов энергосистемы и устранение последствий заняли больше времени.

Проблемы затронули не только Квебек: нарушения в работе оборудования фиксировали и в других районах Северной Америки. Этот случай стал одним из наиболее наглядных доказательств того, что космическая погода способна влиять на работу крупных энергосистем.

После происшествия энергетические компании начали пересматривать меры защиты и способы управления сетями во время геомагнитных бурь.

Может ли весь мир одновременно погрузиться во тьму

Сценарий, при котором одна солнечная буря мгновенно отключает электричество на всей планете, был бы преувеличением. Последствия зависят от мощности и направления выброса, продолжительности возмущения, особенностей энергосистем и геологических условий в разных регионах.

Наибольшую уязвимость могут испытывать высокоширотные районы, где геомагнитные возмущения способны быть особенно сильными. Но риски существуют и для других территорий: многое зависит от протяженности линий электропередачи и характеристик местной инфраструктуры.

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Если бы произошла экстремальная буря, отдельные регионы могли бы столкнуться с масштабными отключениями. При повреждении крупных трансформаторов восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших районах могло бы занять значительно больше времени, чем несколько часов.

И последствия не ограничивались бы тем, что люди останутся без света. Электричество необходимо для работы водоснабжения, отопления, больниц, систем хранения продуктов, связи, платежных сервисов и транспорта. Продолжительные перебои могли бы нарушить работу целых отраслей и создать дополнительные проблемы для населения.

При этом нельзя утверждать, что подобное событие обязательно приведет к глобальному коллапсу или полному исчезновению электричества на Земле. Это один из возможных экстремальных сценариев, а его реальные масштабы зависят от множества факторов.

Можно ли заранее узнать о приближении опасной бури

Полностью предотвратить солнечные вспышки и корональные выбросы массы невозможно. Однако ученые постоянно наблюдают за Солнцем с помощью специальных космических аппаратов и наземных обсерваторий.

Когда фиксируется мощный выброс плазмы, специалисты анализируют его направление, скорость и магнитные характеристики. Если облако движется в сторону Земли, прогнозисты могут оценить примерное время его прибытия и возможную силу геомагнитной бури.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) круглосуточно отслеживает космическую погоду и выпускает предупреждения для энергетических компаний, операторов спутников, авиакомпаний и других организаций.

Получив предупреждение, специалисты энергосистем могут заранее принять меры: изменить режим работы оборудования, скорректировать передачу электроэнергии, временно отключить отдельные элементы сети и подготовить резервные мощности.

Таким образом, даже если предотвратить саму бурю нельзя, можно уменьшить вероятность серьезных последствий.

Почему эта угроза становится все актуальнее

Современная цивилизация гораздо сильнее зависит от электричества и технологий, чем человечество в XIX веке. Сегодня от стабильной работы энергосистем зависят не только освещение и бытовые приборы, но и международные финансовые операции, спутниковая навигация, системы управления транспортом, медицинское оборудование и глобальные коммуникации.

Поэтому даже региональное отключение электричества может вызвать цепную реакцию в других сферах. А если экстремальная геомагнитная буря затронет сразу несколько крупных энергосистем, последствия могут оказаться весьма масштабными.

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При этом солнечные бури — естественная часть жизни нашей звезды. Они происходили задолго до появления человечества и будут происходить в будущем. Главная задача ученых и инженеров заключается не в том, чтобы остановить Солнце, а в том, чтобы сделать нашу инфраструктуру устойчивой к его активности.

Именно поэтому событие Кэррингтона до сих пор остается предметом исследований. Оно напоминает, что даже привычная звезда, ежедневно обеспечивающая Землю светом и теплом, при определенных обстоятельствах может стать серьезным испытанием для технологической цивилизации.