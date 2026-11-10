Состояние планеты ухудшается: ученые предупредили о необратимых последствиях

Семь из девяти установленных учеными планетарных пределов уже превышены. Это означает, что человечество все сильнее воздействует на природные системы, от которых зависит жизнь на планете, передает МойГород со ссылкой на Popular Mechanics.

Какие экологические пределы уже превышены

В конце сентября организация Planetary Guardians совместно с Потсдамским институтом исследований климатических изменений представила ежегодный обзор состояния планеты. В подготовке документа участвовали более 60 ученых, которые оценили девять ключевых показателей, определяющих устойчивость земных экосистем и пригодность планеты для жизни.

К числу этих показателей относятся изменение климата, целостность биосферы, состояние пресноводных ресурсов, подкисление океанов, истощение озонового слоя и другие экологические процессы.

Концепцию планетарных границ ученые впервые представили в 2009 году. Тогда исследователи определили три показателя, которые уже вышли за безопасные пределы:

изменение климата;

утрата биоразнообразия;

нарушение глобального азотного цикла.

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Однако с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Согласно последнему отчету, теперь превышены уже семь из девяти планетарных границ.

«Диагноз однозначен. Давление нарастает на всех планетарных пределах, которые уже вышли за рамки безопасного функционального пространства. Это означает, что риск масштабных, устойчивых и потенциально необратимых изменений растет, в то время как наш запас прочности в решении этих проблем уменьшается», — заявил главный автор отчета Борис Сакшевский из Потсдамского института.

Закисление океанов стало седьмой проблемой

Еще в 2023 году ученые сообщали, что человечество превысило шесть из девяти планетарных границ. Новый отчет показал, что в 2025 году к ним добавилось еще одно нарушение — закисление океанов.

Таким образом, в пределах безопасных значений пока остаются только два показателя: состояние стратосферного озонового слоя и загрязнение атмосферы аэрозолями.

В материале также обращают внимание на предложения использовать солнечную геоинженерию для борьбы с глобальным потеплением. Один из наиболее обсуждаемых методов предполагает распыление аэрозолей в стратосфере, чтобы отражать часть солнечного излучения и снижать температуру на Земле.

Однако подобные вмешательства могут повлиять на природные процессы, которые и без того испытывают серьезную нагрузку. В частности, ученые предупреждают о риске дополнительного нарушения экологического баланса.

Почему закисление океана опасно для морских обитателей

Одной из главных причин усиления закисления океанов ученые называют деятельность человека. Речь идет прежде всего о росте выбросов углекислого газа, а также попадании избыточных питательных веществ в прибрежные морские экосистемы.

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Для оценки этого процесса исследователи изучают глобальный уровень насыщения поверхностных вод арагонитом. Это разновидность карбоната кальция, необходимая многим морским организмам для формирования раковин и скелетных структур.

В частности, арагонит используют кораллы, моллюски и птероподы — небольшие морские брюхоногие моллюски, которых также называют морскими бабочками.

Чем ниже концентрация этого минерала в воде, тем сложнее организмам формировать и сохранять свои защитные оболочки.

Согласно исследованию, безопасным считается показатель насыщения арагонитом на уровне 2,86. Это примерно 80% от доиндустриального значения. Однако глобальный средний показатель впервые опустился немного ниже отметки 2,85.

Последствия уже заметны в морских экосистемах. У птеропод наблюдаются повреждения и растворение раковин, тропические коралловые рифы теряют способность восстанавливаться после обесцвечивания, вызванного повышением температуры воды. Кроме того, глубоководные кораллы все чаще сталкиваются с условиями, при которых их известковые структуры начинают разрушаться.

Ученые предупреждают, что дальнейшее превышение планетарных границ повышает вероятность масштабных и долгосрочных изменений в природных системах. Некоторые из этих последствий могут оказаться необратимыми.