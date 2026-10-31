Человечество на грани: учёные предупредили об опасных изменениях на Земле

Человечество вышло за пределы безопасной нагрузки уже для семи из девяти ключевых природных процессов, от которых зависит стабильность земной системы. К числу проблем, связанных с изменением климата, сокращением биоразнообразия и разрушением экосистем, добавилось закисление океана, передает МойГород

Об этом говорится в оценке Planetary Health Check 2026.

Исследователи предупреждают: совокупное воздействие человеческой деятельности на природу становится настолько масштабным, что планета постепенно теряет способность поддерживать привычное равновесие. Речь идёт не об одном экологическом кризисе, а о нескольких взаимосвязанных процессах, каждый из которых влияет на устойчивость земной системы.

Что такое планетарные границы

Планетарные границы — это научно установленные пределы изменений окружающей среды, в рамках которых Земля способна сохранять относительно стабильные условия для жизни. Если эти показатели выходят за безопасный диапазон, возрастает вероятность масштабных и потенциально необратимых нарушений в природных системах.

Всего учёные выделяют девять таких процессов. Среди них — изменение климата, состояние биосферы, использование земель, пресноводный цикл, круговорот азота и фосфора, распространение созданных человеком веществ, а также состояние стратосферного озонового слоя и содержание атмосферных аэрозолей.

Превышение планетарной границы не означает, что природная система немедленно разрушится. Однако оно свидетельствует о повышении рисков: изменения могут накапливаться, усиливать друг друга и в конечном итоге приводить к последствиям, которые будет сложно или невозможно обратить вспять.

Почему закисляется океан

Одним из новых признаков превышения безопасных пределов стало закисление океана. Этот процесс прежде всего связан с тем, что морская вода поглощает углекислый газ из атмосферы.

При растворении CO₂ в воде происходят химические реакции, в результате которых меняется кислотно-щелочной баланс и снижается доступность карбонатных ионов. Они необходимы многим морским организмам для формирования раковин и скелетов.

Особенно уязвимыми оказываются кораллы, моллюски и другие виды, использующие карбонат кальция для построения твёрдых структур. При недостатке необходимых соединений им становится сложнее формировать и поддерживать свои скелеты и раковины. Это затрудняет восстановление коралловых рифов и может нарушать морские пищевые цепи.

Таким образом, закисление затрагивает не только отдельные виды, но и целые экосистемы, от которых зависит жизнь множества морских организмов.

Какие процессы пока остаются в безопасных пределах

Согласно оценке Planetary Health Check 2026, из девяти планетарных границ в безопасном диапазоне остаются только две. Это состояние стратосферного озонового слоя и глобальная нагрузка атмосферными аэрозолями, которую оценивают по различиям между полушариями.

Остальные семь процессов уже вышли за установленные пределы, причём давление на некоторые из них продолжает усиливаться.

Учёные обращают внимание на то, что экологические угрозы нельзя рассматривать изолированно. Изменение климата, деградация природных экосистем, сокращение биоразнообразия и загрязнение окружающей среды взаимосвязаны. Нарушения в одной области могут усугублять ситуацию в другой, создавая дополнительную нагрузку на всю земную систему.

Исследователи подчёркивают: чем сильнее человечество воздействует на природные процессы, тем меньше остаётся запас устойчивости планеты. Это повышает риск крупных экологических сдвигов, последствия которых могут затронуть не только отдельные регионы, но и глобальные условия жизни.