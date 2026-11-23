Спортсмены ЗКО по самбо привезли шесть медалей с Кипра

В городе Лимасол на Кипре завершился чемпионат мира по самбо, сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО. На престижном турнире борцы, защищавшие честь Западно-Казахстанской области, показали высокие результаты и принесли в копилку страны 6 медалей.

Результаты спортсменов из ЗКО:

Золото завоевал Казболат Курмашев - категория М-7, весовая категория 64 кг;

Серебро привез Ержан Абатов - категория М-4, весовая категория 88 кг;

Бронзовые медали получили Жасталап Шапиев - категория М-7, весовая категория 64 кг, Малик Тулегенов - категория М-4, весовая категория 71 кг, Болат Маликов - категория М-3, весовая категория 71 кг, Мурат Баубеков - категория М-1, весовая категория 71 кг.

Таким образом, сборная ЗКО завершила чемпионат мира с 1 золотой, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров, с честью защитивших достоинство страны на мировом первенстве!