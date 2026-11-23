Медицинские специалисты, авиационные службы и профильные подразделения Группы «Казахмыс» отработали совместные действия при оказании помощи условно пострадавшему работнику и подготовке его к транспортировке в медицинское учреждение.
Учения организованы отделом по медицине Департамента социальной политики ТОО «Корпорация Казахмыс» совместно с ТОО «Медицинский центр Жезказган», АО «Авиакомпания „Жезказган-Эйр“» и представителями профильных подразделений Корпорации.
По сценарию тренировки, на руднике «Жомарт» произошло условное происшествие, в результате которого работнику потребовалась экстренная медицинская помощь.
Участники отработали последовательность действий — от получения сигнала о происшествии и оказания первой помощи до организации медицинской эвакуации и передачи условного пациента принимающей стороне.
Особое внимание уделили взаимодействию между здравпунктом рудника, Медицинским центром Жезказган, авиационными службами и подразделениями Корпорации. Проверялись порядок передачи информации о состоянии пострадавшего, принятия решения об авиаэвакуации, оповещения ответственных лиц и подготовки медицинской бригады.
Практическая часть учений прошла с использованием самолёта L-410 авиакомпании «Жезказган-Эйр». Медицинский персонал и экипаж воздушного судна отработали действия по размещению условно пострадавшего на борту и его передаче принимающей стороне. При этом фактический вылет самолёта не осуществлялся.
В ходе тренировки проводился хронометраж всех этапов эвакуации — от передачи первичной информации до выполнения необходимых организационных и медицинских действий.
Полученные данные будут использованы для оценки оперативности реагирования, выявления возможных задержек и дальнейшего совершенствования алгоритмов взаимодействия служб.
Для удалённых производственных объектов «Казахмыса» готовность к экстренной медицинской эвакуации имеет особое значение. В ситуациях, требующих срочной госпитализации, возможность привлечения авиации может существенно сократить время транспортировки пациента в специализированное медицинское учреждение.
Проведённые учения стали частью работы компании по совершенствованию системы медицинского реагирования на производственных объектах, повышению готовности персонала к нештатным ситуациям и обеспечению безопасности работников.
Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS