«Казахмыс» провёл учения по экстренной медицинской эвакуации с участием авиационных служб

В Жезказгане прошли комплексные учения по экстренной медицинской эвакуации (MEDEVAC) с удалённого производственного объекта.

Медицинские специалисты, авиационные службы и профильные подразделения Группы «Казахмыс» отработали совместные действия при оказании помощи условно пострадавшему работнику и подготовке его к транспортировке в медицинское учреждение.

Учения организованы отделом по медицине Департамента социальной политики ТОО «Корпорация Казахмыс» совместно с ТОО «Медицинский центр Жезказган», АО «Авиакомпания „Жезказган-Эйр“» и представителями профильных подразделений Корпорации.

По сценарию тренировки, на руднике «Жомарт» произошло условное происшествие, в результате которого работнику потребовалась экстренная медицинская помощь.

Участники отработали последовательность действий — от получения сигнала о происшествии и оказания первой помощи до организации медицинской эвакуации и передачи условного пациента принимающей стороне.

Особое внимание уделили взаимодействию между здравпунктом рудника, Медицинским центром Жезказган, авиационными службами и подразделениями Корпорации. Проверялись порядок передачи информации о состоянии пострадавшего, принятия решения об авиаэвакуации, оповещения ответственных лиц и подготовки медицинской бригады.

Практическая часть учений прошла с использованием самолёта L-410 авиакомпании «Жезказган-Эйр». Медицинский персонал и экипаж воздушного судна отработали действия по размещению условно пострадавшего на борту и его передаче принимающей стороне. При этом фактический вылет самолёта не осуществлялся.

В ходе тренировки проводился хронометраж всех этапов эвакуации — от передачи первичной информации до выполнения необходимых организационных и медицинских действий.

Полученные данные будут использованы для оценки оперативности реагирования, выявления возможных задержек и дальнейшего совершенствования алгоритмов взаимодействия служб.

Для удалённых производственных объектов «Казахмыса» готовность к экстренной медицинской эвакуации имеет особое значение. В ситуациях, требующих срочной госпитализации, возможность привлечения авиации может существенно сократить время транспортировки пациента в специализированное медицинское учреждение.

Проведённые учения стали частью работы компании по совершенствованию системы медицинского реагирования на производственных объектах, повышению готовности персонала к нештатным ситуациям и обеспечению безопасности работников.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS