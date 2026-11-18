BAIC X55 — технологичный городской кроссовер, созданный для водителей, которым важны выразительный дизайн, динамика и современный уровень цифрового оснащения. Модель уже представлена в официальных дилерских центрах бренда и ориентирована на активную ежедневную эксплуатацию в городе и уверенные поездки на трассе. В Казахстане X55 доступен в трех комплектациях по стоимости от 8 990 000 тенге.

Эстетика и функциональность в ежедневном использовании

Инженерные решения в BAIC X55 направлены на улучшение аэродинамики, эргономики и комфорта в поездках:

Аэродинамика и кузов: Выдвижные дверные ручки и спойлер дополняют аэродинамический дизайн кузова. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,32, что способствует снижению сопротивления воздуха при движении. Кузов BAIC X55 прошел краш-тесты C-NCAP, получив высшую оценку безопасности 5 звезд.

Интерфейс и мультимедиа: В передней панели установлены цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14.6 дюймов, с помощью которого происходит управление основными настройками автомобиля, а также подключение беспроводного Apple CarPlay.

Салон и трансформация: Минималистичный интерьер дополнен атмосферной подсветкой «Aerospace» с десятью цветовыми режимами, позволяющими настроить освещение салона под настроение водителя. Панорамная крыша площадью 1,32 м² наполняет салон естественным светом и визуально расширяет пространство.

Фото: Allur

Силовой агрегат и ассистенты вождения

В основе BAIC X55 — современный тандем двигателя и трансмиссии, обеспечивающий динамичное и комфортное вождение:

Двигатель 1.5 Turbo (Magic Core): турбомотор мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 305 Н·м с технологией VGT (турбина с изменяемой геометрией).

Трансмиссия 7DCT: 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным мокрым сцеплением для плавного и быстрого переключения передач.

Связка обеспечивает баланс между динамикой, надежностью и топливной экономичностью, а силовая установка, которая доступна во всех комплектациях X55, вошла в рейтинг «ТОП-10 агрегатов в Китае».

Для снижения утомляемости водителя на трассе и при парковке установлены системы ADAS (уровень L2):

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль;

Система автоматического экстренного торможения и удержания в полосе;

Функция автоматической парковки.

Фото: Allur

Комплектации и стоимость

Модель BAIC X55 предлагается в трех вариантах оснащения:

Comfort (от 8 990 000 ₸): Включает18-дюймовые легкосплавные колесные диски, скрытые дверные ручки, светодиодную оптику, бесключевой доступ, камеру заднего вида, кожаный мультируль и комплекс электронных систем стабилизации.

Luxury (от 9 390 000 ₸): Дополняется расширенным набором подушек безопасности, панорамной крышей с люком, сервоприводом багажника и скрытыми дверными ручками с сервоприводом.

Premium (от 9 900 000 ₸): Максимальная комплектация с 19-дюймовыми легкосплавными дисками, полным пакетом ассистентов ADAS (L2), функцией автоматической парковки, функцией памяти водительского сиденья, беспроводной зарядкой, электрообогревом руля и системой кругового обзора 360 градусов.

Стиль, который диктуете вы

BAIC X55 объединяет футуристичный дизайн, высокопроизводительный турбированный двигатель и цифровые технологии, созданные для динамичного городского ритма. При этом главная особенность модели заключается в сочетании спортивной динамики и интеллектуального оснащения, которые делают X55 привлекательным выбором для тех, кто ценит стиль и драйв в каждой поездке.

Ознакомиться с комплектациями, уточнить актуальные условия приобретения и записаться на тест-драйв можно на сайте baic.com.kz и в официальных дилерских центрах.