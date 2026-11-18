Эстетика и функциональность в ежедневном использовании
Инженерные решения в BAIC X55 направлены на улучшение аэродинамики, эргономики и комфорта в поездках:
- Аэродинамика и кузов: Выдвижные дверные ручки и спойлер дополняют аэродинамический дизайн кузова. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,32, что способствует снижению сопротивления воздуха при движении. Кузов BAIC X55 прошел краш-тесты C-NCAP, получив высшую оценку безопасности 5 звезд.
- Интерфейс и мультимедиа: В передней панели установлены цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14.6 дюймов, с помощью которого происходит управление основными настройками автомобиля, а также подключение беспроводного Apple CarPlay.
- Салон и трансформация: Минималистичный интерьер дополнен атмосферной подсветкой «Aerospace» с десятью цветовыми режимами, позволяющими настроить освещение салона под настроение водителя. Панорамная крыша площадью 1,32 м² наполняет салон естественным светом и визуально расширяет пространство.
Силовой агрегат и ассистенты вождения
В основе BAIC X55 — современный тандем двигателя и трансмиссии, обеспечивающий динамичное и комфортное вождение:
- Двигатель 1.5 Turbo (Magic Core): турбомотор мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 305 Н·м с технологией VGT (турбина с изменяемой геометрией).
- Трансмиссия 7DCT: 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным мокрым сцеплением для плавного и быстрого переключения передач.
Связка обеспечивает баланс между динамикой, надежностью и топливной экономичностью, а силовая установка, которая доступна во всех комплектациях X55, вошла в рейтинг «ТОП-10 агрегатов в Китае».
Для снижения утомляемости водителя на трассе и при парковке установлены системы ADAS (уровень L2):
- Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль;
- Система автоматического экстренного торможения и удержания в полосе;
- Функция автоматической парковки.
Комплектации и стоимость
Модель BAIC X55 предлагается в трех вариантах оснащения:
- Comfort (от 8 990 000 ₸): Включает18-дюймовые легкосплавные колесные диски, скрытые дверные ручки, светодиодную оптику, бесключевой доступ, камеру заднего вида, кожаный мультируль и комплекс электронных систем стабилизации.
- Luxury (от 9 390 000 ₸): Дополняется расширенным набором подушек безопасности, панорамной крышей с люком, сервоприводом багажника и скрытыми дверными ручками с сервоприводом.
- Premium (от 9 900 000 ₸): Максимальная комплектация с 19-дюймовыми легкосплавными дисками, полным пакетом ассистентов ADAS (L2), функцией автоматической парковки, функцией памяти водительского сиденья, беспроводной зарядкой, электрообогревом руля и системой кругового обзора 360 градусов.
Стиль, который диктуете вы
BAIC X55 объединяет футуристичный дизайн, высокопроизводительный турбированный двигатель и цифровые технологии, созданные для динамичного городского ритма. При этом главная особенность модели заключается в сочетании спортивной динамики и интеллектуального оснащения, которые делают X55 привлекательным выбором для тех, кто ценит стиль и драйв в каждой поездке.
Ознакомиться с комплектациями, уточнить актуальные условия приобретения и записаться на тест-драйв можно на сайте baic.com.kz и в официальных дилерских центрах.