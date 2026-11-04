Бренд Kia, входящий в состав группы компаний Allur, представил в Алматы абсолютно новый Kia Seltos. Презентация нового поколения кроссовера прошла в формате масштабного мероприятия, концепция которого была построена вокруг четырёх ключевых качеств автомобиля: Стиля, Технологий, Комфорта и Удовольствия.

3 ноября в Алматы состоялась презентация абсолютно нового Kia Seltos. Мероприятие стало официальной премьерой нового поколения модели для представителей бизнеса, медиа и лидеров общественного мнения.

В основе концепции мероприятия лежала идея объединения ключевых качеств современного автомобиля. Пространство презентации было разделено на четыре тематических мира, каждый из которых раскрывал одну из сторон абсолютно нового Kia Seltos: Стиль, Технологии, Комфорт и Удовольствие.

Фото: Allur

Центральной идеей презентации стало объединение этих качеств в одном автомобиле. Абсолютно новый Kia Seltos демонстрирует, что водителю не нужно выбирать между выразительным дизайном, современными технологиями, комфортом и эмоциями от вождения, поскольку все эти качества объединены в одной модели.

Четыре мира. Один автомобиль.

Мир Стиля был посвящён дизайну и индивидуальности Kia Seltos. В пространстве Технологий гости знакомились с современными цифровыми решениями автомобиля. Мир Комфорта раскрывал особенности интерьера и эргономики, а мир Удовольствия был посвящён впечатлениям и эмоциям от вождения.

Фото: Allur

Кульминацией вечера стало объединение четырёх тематических миров в едином пространстве, подчеркнувшее главную идею презентации: Стиль, Технологии, Комфорт и Удовольствие существуют в абсолютно новом Kia Seltos как единое целое.

После танцевального перформанса состоялось официальное открытие автомобиля.

Музыкальная программа стала важной частью мероприятия. Перед гостями выступили Ния, Lili и Dilbara. Голосом вечера стал Евгений Чебатков, который сопровождал гостей на протяжении презентации.

После официальной части мероприятия гости смогли подробнее познакомиться с автомобилем, его дизайном, интерьером и технологическими решениями.

Абсолютно новый Kia Seltos

Фото: Allur

Новое поколение Kia Seltos сочетает современный дизайн, обновлённый интерьер и широкий спектр технологических решений, направленных на повышение комфорта и удобства водителя и пассажиров.

Одной из ключевых особенностей интерьера стал 27-дюймовый панорамный дисплей, объединяющий современные цифровые решения и обеспечивающий удобный доступ к основным функциям автомобиля.

Среди технологических возможностей предусмотрены поддержка беспроводного Apple CarPlay и встроенные приложения, включая Spotify, YouTube и TikTok. Интерфейс автомобиля доступен на казахском языке.

Особое внимание уделено комфорту водителя и пассажиров. В зависимости от комплектации и пакета оснащения для Kia Seltos предусмотрены панорамная крыша и проекционный дисплей.

Для казахстанского рынка абсолютно новый Kia Seltos представлен с бензиновыми двигателями 1.5 T-GDI мощностью 150 и 200 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации доступны передний и полный привод.

Автомобиль производится в Казахстане.

Стоимость и доступность

Стоимость абсолютно нового Kia Seltos составит от 10 990 000 до 15 490 000 тенге в зависимости от комплектации.

Презентация в Алматы стала масштабным знакомством с новым поколением Kia Seltos и его ключевой концепцией: четыре важных качества современного автомобиля объединены в одном.

Стиль, Технологии, Комфорт и Удовольствие - без необходимости выбирать между ними.