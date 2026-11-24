Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Казахстана - в среду, 25 ноября, в регионах ожидаются осадки, туман, гололед и порывистый ветер.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 25 ноября в Западно-Казахстанской области пройдут дождь и снег (на востоке временами сильные), ожидаются туман, гололед и ветер 15-20 м/с. В Уральске дождь со снегом и ветер 15-20 м/с прогнозируют ночью, также ожидаются туман и гололед; температура воздуха ночью и днем составит 0…+2 °C.

В Атырауской области прогнозируют туман, гололед и ветер до 15-20 м/с. В Атырау ожидаются дождь со снегом, ночью и утром туман, днем ветер 15-18 м/с; температура воздуха ночью и днем удержится на отметке +3…+5 °C.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, порывы ветра днем усилятся до 25 м/с. В Актау ожидаются переменная облачность, временами осадки и ветер 15-20 м/с; температура воздуха ночью составит +7…+9 °C, днём - +9…+11 °C.

В Актюбинской области днем на западе пройдут сильные осадки преимущественно в виде дождя, ожидаются гололед, туман и ветер 15-20 м/с. В Актобе ночью порывы ветра достигнут 15-18 м/с, температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днем - +5…+7 °C.