Минус 16% в ЗКО и 7,6% - по стране: почему в Казахстане упали продажи квартир

Разбираемся, почему спрос на жилье резко просел и стоит ли покупателям ждать падения цен на квадратные метры.

Западно-Казахстанская область вошла в тройку регионов с самым заметным падением спроса на недвижимость: за десять месяцев 2026 года в области оформили 9,4 тысячи сделок купли-продажи - на 16%, или 1,8 тысячи договоров меньше, чем годом ранее. В целом по стране продажи просели на 7,6% (до 328,5 тысячи сделок), подсчитали аналитики EnergyProm.kz на основе данных Бюро нацстатистики.

Покупатели откладывают покупку жилья до снижения ставок по ипотеке, а накопления пока держат на депозитах.

Где рынок просел сильнее всего

Более 97% всего падения пришлось на пять регионов:

Астана - минус 15 тысяч сделок (-20,5%);

Алматы - минус 7,3 тысячи (-10,2%);

Западно-Казахстанская область - минус 1,8 тысячи (-16%);

Шымкент и Павлодарская область - минус чуть больше 1 тысячи сделок в каждом регионе (-6,4% и -10,8% соответственно).

В остальных областях спад уложился в 200-500 договоров. А в пяти регионах продажи, наоборот, выросли - активнее всего квартиры покупали в Туркестанской области (+2,5 тысячи сделок, или +26,8%).

Что тормозит продажи жилья

Аналитики выделяют сразу шесть причин затишья:

"Съеденный" спрос. Перед повышением НДС до 16% с 1 января 2026 года люди массово скупали жилье в декабре 2025-го - тогда зарегистрировали рекордные 53 128 сделок, заранее закрыв спрос начала года. Новые пороги ЕНПФ. С 5 июня порог достаточности вырос на 79% и более (для 30-летних - с 5,1 до 9,8 млн тенге, для 40-летних - с 6,7 до 13,4 млн). После всплеска изъятий в мае-июне до 100 млрд тенге в месяц объем выводов рухнул до 27 млрд - большинству нечем закрывать первоначальный взнос. Дорогая ипотека. Полгода Нацбанк держал базовую ставку на уровне 18%, снизив её к октябрю лишь до 15,75%. Банки удешевляют кредиты с задержкой в один-два месяца. Меньше льгот. Программу "Наурыз" запустили один раз вместо двух - квартиры по ней получили 16 тысяч человек против 21 тысячи годом ранее (-31%). Цены обгоняют зарплаты. Новостройки дорожают двузначными темпами 14 месяцев подряд, а реальные доходы населения во втором квартале выросли всего на 0,7%. Режим ожидания. Снижение предельной ГЭСВ по ипотеке с 25% до 20% перенесли с июля на 1 января 2027 года. Пока кредиты дорогие, казахстанцам выгоднее держать накопления на депозитах под высокий процент.

Что будет дальше

В октябре спрос упал ещё на 10% за месяц (до 31 864 сделок), но снижения ценников ждать не стоит: за год строительство подорожало на 10,1%, плюс в стоимость новых ЖК закладывается 16-процентный НДС. Сэкономить сейчас можно разве что за счёт рассрочек и акций от застройщиков либо торга на вторичном рынке.

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