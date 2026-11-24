В Западно-Казахстанской области в рамках акции "Примерный водитель" поощрили автомобилистов, которые десятилетиями соблюдают правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, среди отмеченных водителей - 73-летний Аскар Сыдыков и 62-летний Болат Садыков. Автомобилисты с многолетним стажем получили благодарственные письма от имени ведомства.

К акции присоединились и юные инспекторы движения из школы № 53. Школьники раздали водителям письма с просьбами быть внимательными за рулем, не превышать скорость и благополучно возвращаться домой. В ответ на подарки и внимание один из старейших водителей поблагодарил организаторов словами: "Рахмет, балдарым!" ("Спасибо, ребята!").

В департаменте полиции напомнили, что порядок на дорогах строится не на страхе перед штрафами, а на взаимном уважении и бережном отношении к жизни.