Тысячи новых iPhone могут заблокировать в Казахстане: в Минцифры объяснили причину сбоев с верификацией

Проблемы с регистрацией новых смартфонов Apple, купленных за границей или у неофициальных продавцов, прокомментировал на брифинге в правительстве председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков.

Поводом для разъяснений стали жалобы казахстанцев на сложности при верификации новых моделей, ввезённых из-за рубежа. Однако в ведомстве считают, что ситуация не носит массового характера. По словам Сейсембекова, с конца сентября по октябрь 2026 года - после выхода iPhone 18 - в стране появилось 279 тысяч новых устройств, и 85% из них, купленные у официальных продавцов в Казахстане, прошли регистрацию без сбоев.

- 15%, или 23 тысячи устройств, не прошли верификацию по разным причинам. Это явно фродовые заявки с признаком предпринимательской деятельности, когда с одного IP-адреса подаются тысячи телефонов. Ими занимаются компетентные органы. Скорее всего, они привезены какими-то "серыми" дилерами или из-за рубежа, - пояснил глава комитета.

По действующим правилам на верификацию телефона отводится 30 дней. Если за это время процедуру не пройти, устройство попадает в "чёрный список" и блокируется.

В министерстве напомнили, что закон в таких случаях защищает покупателей: